Soutenir la fabrication liée à l'énergie renouvelable au Québec pour créer des emplois et bâtir un avenir plus propre

GASPÉ, QC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Les changements climatiques sont l'un des plus grands défis de notre époque, mais ils constituent également l'une des plus importantes possibilités économiques pour nos travailleurs. C'est pourquoi, pendant que nous cherchons à terminer la lutte contre la COVID-19, le gouvernement du Canada continue d'agir pour appuyer le développement de technologies propres. Ceci nous permettra de renforcer notre économie, de faire croître la classe moyenne, de créer des emplois et de rebâtir en mieux pour tous.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada collaborera avec le gouvernement du Québec et LM Wind Power - une société de GE Renewable Energy - en vue de réaliser un projet de plus de 160 millions de dollars qui aidera l'entreprise à agrandir son usine de fabrication de pales d'éoliennes de Gaspé, au Québec. Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 25 millions de dollars dans ce projet qui, une fois terminé, créera jusqu'à 200 nouveaux emplois hautement spécialisés et permettra le maintien d'environ 380 autres emplois pour les travailleurs canadiens.

L'annonce d'aujourd'hui contribuera à améliorer le savoir-faire canadien dans le domaine des technologies liées aux énergies propres et favorisera la réduction de la pollution à travers le monde. Elle prouve aussi que la collaboration avec des sociétés comme LM Wind Power peut aider les entreprises à répondre aux exigences des consommateurs mondiaux en matière de biens et de services axés sur de faibles émissions de carbone.

À mesure que le monde se tourne vers les technologies propres, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements qui permettent de soutenir les travailleurs et les entreprises du Canada, de créer des emplois, de faire croître la classe moyenne et de bâtir un avenir plus propre pour tous.

« Les investissements dans les technologies propres, notamment dans l'énergie éolienne, contribuent à réduire la pollution et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. Le partenariat annoncé aujourd'hui à Gaspé favorisera l'innovation, positionnera notre pays comme un chef de file en matière d'énergies renouvelables et nous assurera une relance économique solide et propre. Nous continuerons de soutenir les travailleurs, les entreprises et les communautés du Canada - au Québec et à travers le pays. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les Canadiens ont besoin d'une relance solide et de bons emplois qui résisteront à l'épreuve du temps. Pour ce faire, il faut opter pour une relance verte. Notre gouvernement est là pour aider les travailleurs et les entreprises du Canada à saisir les opportunités créées par les marchés qui exigent des solutions axées sur les énergies propres. L'annonce d'aujourd'hui concernant notre intention de coopérer avec LM Wind Power dans le projet d'agrandissement de son usine de pales d'éoliennes contribuera à faire du Canada un chef de file mondial dans les technologies d'énergie verte, tout en créant de bons emplois dans la région de la Gaspésie. »

-- L'hon. Francois-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La société GE considère les changements climatiques comme une urgente priorité mondiale. Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires engagés comme le Canada en vue de fournir la myriade de solutions technologiques dont le monde aura besoin pour respecter ses engagements en matière de carboneutralité. L'agrandissement de l'usine s'inscrit parfaitement dans les politiques et les ambitions économiques des gouvernements du Canada et du Québec. Nous sommes heureux d'agir en partenariat avec eux dans le cadre d'une initiative qui souligne la capacité des États-Unis et du Canada de travailler ensemble pour s'attaquer à l'urgente crise mondiale des changements climatiques. »

-- Heather Chalmers, présidente-directrice générale, GE Canada

« Nous sommes déterminés à aider nos clients à entreprendre la transition énergétique en leur fournissant des pales d'éoliennes à la fine pointe de la technologie qui leur permettent de produire de l'énergie propre et renouvelable de la manière la plus durable et efficace qui soit. Nos employés actuels sont fiers de participer à cet important travail, et nos nouveaux collègues peuvent être assurés qu'ils recevront la formation et le soutien dont ils auront besoin pour contribuer à cet effort dans une usine de fabrication de pointe. »

-- Alexandre Boulay, chef des opérations pour les Amériques, LM Wind Power

LM Wind Power est une filiale danoise de General Electric. Dans ses installations agrandies de Gaspé, l'entreprise produira les plus grandes pales du monde - 107 mètres de long - pour les marchés d' Europe et des États-Unis.

et des États-Unis. LM Wind Power Canada compte plus de 300 employés à Gaspé, au Québec.

L'investissement du gouvernement du Canada annoncé aujourd'hui est fait par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation.

annoncé aujourd'hui est fait par le biais du Fonds stratégique pour l'innovation. Dans le cadre des priorités énoncées dans le Plan climatique renforcé et le Budget 2021, le gouvernement du Canada désigne la croissance du secteur des technologies liées aux énergies propres comme moyen d'assurer notre avantage industriel propre et notre avenir axé sur la croissance propre.

désigne la croissance du secteur des technologies liées aux énergies propres comme moyen d'assurer notre avantage industriel propre et notre avenir axé sur la croissance propre. Le gouvernement investit 8 milliards de dollars sur sept ans pour accélérer les projets de décarbonisation de grands émetteurs de gaz à effet de serre (GES), la transition vers les technologies propres et la transformation industrielle dans tous les secteurs au Canada .

. Les technologies propres procurent d'importants avantages aux Canadiens. Elles permettent notamment de réduire les coûts d'électricité, de favoriser la propreté de l'air et d'assurer plus de 211?000 emplois bien rémunérés. Elles contribuent également à atténuer les incidences environnementales du Canada et à atteindre nos cibles de réduction d'émissions.

et à atteindre nos cibles de réduction d'émissions. En 2019, les technologies propres ont permis d'injecter plus de 28,8 milliards de dollars dans l'économie canadienne, notamment grâce à l'exportation d'environ 7,05 milliards de dollars de biens et services liés aux technologies propres.

