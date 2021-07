Pierre Lampron réélu président du Conseil d'administration des Producteurs laitiers du Canada





OTTAWA, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Les producteurs laitiers ont réélu Pierre Lampron pour un troisième mandat à la présidence des Producteurs laitiers du Canada (PLC) lors de l'assemblée générale annuelle de l'organisation plus tôt aujourd'hui. M. Lampron est un producteur laitier de sixième génération et une voix unificatrice parmi les producteurs laitiers de tout le Canada.

«?J'aimerais remercier les producteurs laitiers de m'avoir fait confiance encore une fois?», a déclaré Pierre Lampron, président réélu des Producteurs laitiers du Canada. «?J'ai eu l'honneur et le privilège de présider le Conseil d'administration des PLC au cours des quatre dernières années, et j'ai hâte de poursuivre cet important travail au nom des producteurs laitiers au cours de mon dernier mandat.?»

M. Lampron a été élu pour la première fois au Conseil d'administration des Producteurs de lait du Québec en 2000 puis au Conseil d'administration des PLC en 2007. Il croit qu'en travaillant ensemble, les producteurs laitiers peuvent mieux atteindre leurs objectifs et faire avancer leur cause.

«?Je tiens à rendre hommage à ma collègue Bonnie Den Haan pour sa campagne, a ajouté M. Lampron. Tous ceux et celles qui s'engagent à représenter les intérêts de nos producteurs laitiers aux niveaux régional, provincial ou national méritent notre gratitude.?»

Producteur laitier depuis 1987, M. Lampron possède et exploite avec ses frères et son fils une ferme laitière biologique en Mauricie, dans la province de Québec. M. Lampron adopte les technologies vertes et avant-gardistes. Son lait est distribué en bouteilles de verre partout au Québec. Plus récemment, avec ses fils, il a commencé à accueillir dans sa ferme les citadins adeptes de l'agrotourisme.

De même, Pierre Lampron est un ardent promoteur de la durabilité et de pratiques novatrices et avant-gardistes.

Pierre Lampron sera entouré au Conseil d'administration des PLC par un groupe impressionnant, bien informé et expérimenté de dirigeants du secteur laitier.

Conseil d'administration des Producteurs laitiers du Canada 2021 :

Président : Pierre Lampron

Vice-président/représentant du Manitoba : David Wiens

Colombie-Britannique : Dave Taylor

Alberta : Gert Schrijver

Saskatchewan : Blaine McLeod

Ontario : Albert Fledderus , Bonnie den Haan et Mark Hamel

, et Québec : Marcel Blais , Daniel Gobeil et Peter Strebel

, et Nouveau-Brunswick : Denis Cyr

Nouvelle-Écosse : Gerrit Damsteegt

Île du Prince Edward : Gordon MacBeath

Terre-Neuve-et-Labrador : Lucas Strong

Lactanet : Korb Whale

PROFIL DES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

Les Producteurs laitiers du Canada sont l'organisme national de politique, de lobbying et de promotion qui représente les producteurs laitiers canadiens. Les PLC s'efforcent de créer des conditions stables pour le secteur laitier dans notre pays. Ils cherchent également à soutenir des politiques qui favorisent la durabilité de la production laitière canadienne et à promouvoir les produits laitiers et leurs bienfaits pour la santé.

