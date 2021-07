CTI Clinical Trial and Consulting Services annonce l'acquisition de l'européen Dynakin





CTI Clinical Trial and Consulting Services (CTI), un organisme de recherche contractuelle international, privé et à services complets annonce l'acquisition de Dynakin, un organisme de recherche contractuelle avec des services de laboratoire biologique GLP et de développement médicamenteux basé sur un modèle reconnu depuis près d'une vingtaine d'années, et une solide expertise locale dans l'Europe entière.

CTI s'attelle à renforcer ses services de laboratoire pour soutenir la recherche sur les maladies rares et les thérapies cellulaires et géniques dans toutes les régions du monde, par le biais de son principal laboratoire en construction à Cincinnati, Ohio (qui couvrira les Amériques), et avec les services de Dynakin qui couvriront l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Les services de modélisation médicamenteuse (pharmacométrie) de Dynakin viennent compléter les capacités de CTI en matière d'affaires réglementaires et scientifiques, et fournissent une assistance et/ou une confirmation des décisions posologiques et réglementaires à tous les stades du développement, ainsi qu'une conception optimale d'essais cliniques. Les services ORC de Dynakin seront fusionnés avec l'équipe clinique européenne de CTI. Cofondatrices de Dynakin, Dr Monica Rodriguez et Dr Nerea Leal intégreront CTI à des postes clés pour la croissance de la société.

"Nous sommes ravis que Dynakin rejoigne CTI pour créer un organisme de recherche clinique international à services complets encore plus solide et durable", déclare Timothy J. Schroeder, président du conseil et CEO de CTI. "Dynakin et CTI partagent des philosophies et des cultures communes, et mettent l'accent sur le travail d'équipe, la rétention du personnel et le développement professionnel. Nous nous engageons pleinement en faveur de la croissance et de l'expansion continues de la société. Cette acquisition est idéale pour la prochaine phase de croissance de CTI."

Dans sa troisième décennie d'activité, CTI fait partie des 20 plus grands ORC au monde, avec des collaborateurs dans plus de 60 pays et sur les six continents. La société a récemment été nommée n°1 mondial des ORC pour son excellence opérationnelle aux 2021 CRO Leadership Awards, devançant ainsi près de 30 autres ORC de premier plan.

Les clauses de l'acquisition n'ont pas été divulguées.

À propos de CTI

CTI Clinical Trial and Consulting Services est un organisme de recherche contractuelle (ORC) international, privé et à services complets fournissant un éventail exhaustif de services d'essai clinique et de conseils durant tout le cycle de vie du développement, depuis la conception jusqu'à la mise sur le marché. L'approche thérapeutique ciblée de CTI fournit aux sociétés de dispositifs pharmaceutiques, biotechnologiques et médicaux une expertise sectorielle clinique et pathologique en maladies rares, médecine régénérative/thérapie génique, immunologie, transplantation, néphrologie, hématologie/oncologie, neurologie, maladies infectieuses, hépatologie, affections cardiopulmonaires, et pédiatrie.

