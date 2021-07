Création de 200 emplois en Gaspésie - Appui de 29 M$ pour la production de pales d'éolienne à Gaspé





GASPÉ, QC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec accorde un prêt de 29 millions de dollars à Pales d'éolienne LM (Canada), une filiale de LM Wind Power et de General Electric (GE), pour soutenir la réalisation d'un projet évalué à plus de 160 millions de dollars dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Celui-ci permettra la création de 200 emplois de qualité, en plus de consolider les 380 emplois actuels aux installations de la filiale située à Gaspé.

L'initiative vise la production de pales d'éolienne destinées à appuyer des projets d'approvisionnement en énergie propre dirigés par GE.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, en a fait l'annonce aujourd'hui au nom du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard.

Citations :

« Avec son expertise unique dans la fabrication de pales d'éolienne, cette entreprise dynamique favorise l'essor du secteur éolien au Québec, particulièrement dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En soutenant son initiative majeure, nous renforçons non seulement la compétitivité de ce secteur clé, mais nous contribuons aussi à propulser notre région vers une nouvelle économie plus verte et prospère. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le projet de Pales d'éolienne LM (Canada) génèrera d'importantes retombées économiques en Gaspésie, notamment des investissements totalisant plus de 160 millions de dollars et la création de 200 emplois de qualité dans le secteur éolien. C'est ce type d'initiatives qui contribuent à une relance rapide et durable de l'économie québécoise. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation

« GE est d'avis que les changements climatiques sont une priorité planétaire. Nous sommes heureux de travailler avec des partenaires engagés, tels que le Québec, afin d'apporter les multiples solutions technologiques requises pour que notre monde puisse atteindre la carboneutralité. Ce projet d'agrandissement de l'usine de LM Wind Power à Gaspé s'harmonise parfaitement avec les politiques gouvernementales pour le climat et vient soutenir notre clientèle grâce à des solutions technologiques appuyant son leadership climatique. En lui fournissant des produits à la fine pointe, nous lui permettons de produire de l'énergie propre et renouvelable avec les systèmes les plus durables et les plus efficaces sur le plan énergétique. »

Heather Chalmers, presidente-directrice générale de GE Canada

Fait saillant :

Pales d'éolienne LM ( Canada ) est une filiale de l'entreprise danoise LM Wind Power, acquise par le géant américain GE. Située à Gaspé, elle est la seule usine de fabrication de pales d'éolienne au Canada .

