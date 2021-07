Bilan de mi-saison 2021 en assurance récolte : régions de Laval et des Laurentides





L'ASSOMPTION, QC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La Financière agricole du Québec présente le bilan de mi-saison en assurance récolte pour les régions de Laval et des Laurentides. Ce bilan décrit les conditions climatiques et leurs effets sur les cultures produites dans ces régions. Il fait également le point sur la survie à l'hiver des plantes pérennes, des abeilles, de l'ensemencement et du développement des cultures annuelles, ainsi que sur le déroulement des premières récoltes.

Faits marquants en date du 6 juillet

Hiver doux et précipitations de neige inférieures à la normale

Très bonne survie à l'hiver des céréales d'automne, du foin et des pommiers

Récolte de sirop d'érable avec des rendements et une qualité inférieurs à la normale. Températures élevées d'avril ayant mis fin à la coulée plus tôt que la normale

Début hâtif du printemps causé par la fonte rapide de la neige ayant permis de devancer les travaux aux champs

Faibles précipitations combinées à des températures au-dessus des normales d'avril ayant nui au développement de certaines cultures

Gelées printanières tardives de la fin mai ayant affecté le soya, le maïs-grain et les cultures maraîchères

Pommiers affectés par le manque d'eau et le gel printanier tardif. Traitements requis pour la prévention du développement de la brûlure bactérienne dans certains vergers de la région

Première fauche de foin effectuée plus tardivement qu'à la normale en raison du déficit hydrique. Rendements inférieurs à la normale. Repousse affectée par le manque d'eau

Gels survenus les 17 et 23 juin dans les Hautes Laurentides (station météo de Papineau- Labelle )

Citation

« Chaque année, alors que les producteurs agricoles de la région s'activent dans les champs, La Financière agricole dresse un portrait de l'état des cultures de la mi-saison. Si les rendements ou la qualité des récoltes ne sont pas au rendez-vous à la suite de conditions climatiques ou de phénomènes naturels incontrôlables, le Programme d'assurance récolte peut intervenir pour compenser les pertes de revenus. »

Mme Béatrice Cacopardo, directrice régionale

