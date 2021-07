Le ministre Jean Boulet annonce un investissement de plus de 500 000 $ pour l'intégration durable en emploi de personnes éloignées du marché du travail





SEPT-ÎLES, QC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce qu'une aide financière de 536 696 $ est attribuée sur trois ans aux ressources en employabilité partenaires de la région de la Côte-Nord pour la réalisation d'ExplorEmploi. Il s'agit d'un projet pilote novateur qui donne la chance aux personnes très éloignées du marché du travail de cette région d'explorer un métier ou un lieu de travail lors d'un stage, tout en étant rémunérées.

La clientèle très éloignée du marché du travail regroupe les personnes sous-représentées telles que les jeunes, les femmes, les personnes judiciarisées, les personnes handicapées, les personnes immigrantes, les Autochtones et les prestataires de l'aide financière de dernier recours.

Ainsi, annuellement, le projet permet à 50 personnes qui rencontrent des difficultés personnelles multiples et des obstacles majeurs pour intégrer le marché du travail ou conserver un emploi de développer des compétences essentielles et de se familiariser avec divers aspects du milieu de travail, comme la ponctualité, l'assiduité, le respect des consignes ainsi que l'apprentissage de la gestion budgétaire, tout en étant rémunérées. Un accompagnement accru a été mis en place pour les soutenir dans leur cheminement. L'objectif du projet est d'outiller et de mobiliser ces personnes pour qu'elles occupent un emploi de façon durable.

Par ailleurs, ce projet pilote permettra également de répondre aux problèmes de rareté de la main-d'oeuvre de la Côte-Nord. En effet, les participants seront dirigés, en priorité, vers les entreprises de la région qui rencontrent des difficultés importantes de recrutement, comme les entreprises des secteurs du commerce de détail, de l'hébergement et de la restauration.

Citation :

« Depuis le début de la pandémie, j'ai annoncé plusieurs mesures et programmes pour soutenir les entreprises ainsi que les travailleurs. Aujourd'hui, nous poursuivons sur cette lancée avec le projet ExplorEmploi. L'une des solutions pour contrer la pénurie de personnel est assurément d'améliorer l'employabilité des différents bassins de main-d'oeuvre. Il s'agit d'un bon coup de pouce pour se remettre à niveau dans ce contexte d'après-pandémie. Ce type d'initiatives permet des retombées concrètes et durables non seulement pour le parcours professionnel des participants, mais également pour les employeurs de la Côte-Nord. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

En plus du Centre de concertation sur les ressources humaines et la technologie, promoteur du projet, huit organismes partenaires de la région participent à ExplorEmploi soit :

SEMO Côte-Nord;



Émersion | Service-conseil en emploi;



POPCO;



Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord;



Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan;



Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis;



Centre de service en emploi et formation de Sept-Îles;



MRC du Golfe-du- Saint-Laurent .





. Les personnes admissibles sont celles qui reçoivent un service d'approche globale chez une ressource externe de la région. L'objectif étant d'inciter ces personnes à se mobiliser vers l'emploi, le stage d'exploration devient un outil dans leurs démarches.





Les entreprises sont invitées à accueillir les personnes référées par un des organismes partenaires pour réaliser un stage. Ces organismes bénéficieront alors d'une allocation financière versée en fonction des heures travaillées par le stagiaire, calculées au salaire minimum en vigueur, et ce, pour une durée maximale de 160 heures.





À la suite des stages d'exploration, diverses subventions salariales sont disponibles pour assurer une intégration en emploi durable, soit les volets Insertion en emploi et Expérience de travail, les contrats d'intégration au travail, le Programme d'aide à l'intégration des immigrants et des minorités visibles en emploi et le Programme d'aide à l'intégration en emploi des membres des Premières Nations et des Inuits.





Le soutien des travailleurs en matière d'emploi permet l'atteinte d'objectifs présentés dans le Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, comme celui de favoriser l'intégration professionnelle et le maintien en emploi.

