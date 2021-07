Un nombre record de Canadiens se déportent en ligne avec les noms de domaine .CA





OTTAWA, 14 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie a fait vivre au secteur canadien de l'Internet, et en particulier au domaine .CA, une année exceptionnelle Des données de CIRA, l'organisme de bienfaisance qui gère le domaine .CA au nom de tous les Canadiens, indiquent que les Canadiens n'ont jamais autant choisi de noms de domaine .CA pour leurs sites Web.



Les constatations proviennent du Rapport trimestriel d'observations sur les noms de domaine .CA du T1 de 2021, qui présente les données d'enregistrement de noms de domaine .CA de janvier à mars 2021. En combinant les données du registre .CA, les données des fournisseurs indépendants et les données accessibles au public, le rapport dévoile les tendances émergentes de la présence en ligne au Canada et de l'impact de la pandémie sur les enregistrements de noms de domaine canadiens.

Dans l'ensemble, le premier trimestre de 2021 a enregistré une importante augmentation des noms de domaine enregistrés, révélant ainsi l'importance de la marque canadienne à l'échelle nationale et mondiale.

Principales constatations

L'intégralité des constations est disponible dans le Rapport trimestriel d'observations sur les noms de domaine .CA du T1 de 2021.

Le taux de croissance des noms de domaine .CA sous gestion (DUM) a presque triplé depuis l'an dernier, passant de 0,35 % en mars 2020 à 0,99 % en mars 2021.

Au regard des mots clés classés au premier rang dans les enregistrements de noms de domaine .CA, les domaines liés au commerce en ligne, à la communauté en ligne, que ce soit à l'échelle locale ou canadienne, sont ceux dont les enregistrements ont le plus augmenté.

Bien que l'Ontario détienne le titre de la province ayant le plus de noms de domaine .CA enregistrés, la Colombie-Britannique détient la plus grande part de noms de domaine .CA par habitant, ce qui représente presque un domaine enregistré pour huit Britanno-Colombiens.

Quatre des 10 meilleurs sites .CA visités au Canada ont trait au commerce en ligne, avec amazon.ca en première position.

Les domaines .CA sont sûrs, sécuritaires et fiables. Presque 60 % des domaines .CA ont un certificat SSL, et 0,1 % seulement de tous les domaines .CA est utilisé par malveillance, ce qui constitue un des plus faibles taux de fraude parmi les noms de domaine de premier niveau.



À propos de CIRA

CIRA (Autorité canadienne pour les enregistrements Internet) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l'ensemble de la population canadienne. CIRA conçoit également des technologies et des services ? tels que son pare-feu DNS et son Bouclier canadien ? qui contribuent à l'atteinte de son objectif: bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L'équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial de haute performance et une des solutions de registre d'arrière-plan les plus évoluées.

Personne-ressource pour les médias

Spencer Callaghan

Gestionnaire principal des communications et de la marque, CIRA

spencer.callaghan@cira.ca

613 316-276

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 13:00 et diffusé par :