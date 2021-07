The Untold Story publie le court documentaire de Zhang Boli sur la lutte contre la pandémie





PÉKIN, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Zhang Boli, de l'Académie chinoise d'ingénierie et président honoraire de l'Université de médecine traditionnelle chinoise MTC) de Tianjin, est, par le biais de la MTC, un combattant contre la COVID-19. En août 2020, il a remporté le titre honorifique national de « Héros du peuple ».

Ce court documentaire a été produit par The Untold Story et il raconte principalement l'histoire de Zhang dans sa la lutte contre la COVID-19 et la mise en place d'une équipe de talents médicaux utiles.

Dans cette vidéo, en janvier 2020, la Covid-19 s'est déclarée dans la ville de Wuhan. L'expert en médecine traditionnelle chinoise (MTC) Zhang Boli, âgé de soixante-dix ans, et son équipe se sont précipités au front pour aider.

Au début de l'épidémie de Covid-19, Zhang Boli a dirigé une équipe médicale de plus de 350 personnes venues de Tianjin et de Jiangsu pour se poster à l'hôpital refuge Jiangxia de Wuhan.

Sous la promotion de Zhang Boli, la médecine traditionnelle chinoise est intervenue dans le traitement des patients atteints de la Covid-19 tout au long du processus. Les 16 hôpitaux de Wuhan ont distribué des prescriptions de MTC dans le même temps et le taux d'utilisation de la MTC a atteint 90 %. Au 10 mars 2020, 564 patients de l'hôpital de Jiangxia ont été soignés et aucun d'entre eux n'est devenu très malade ou n'est mort.

Zhang Boli a déclaré que la Chine devait former une équipe de talents médicaux de haut niveau capables de se battre et de gagner à l'heure actuelle et pour cela, il est nécessaire d'appliquer les « compétences de base ». C'est un maillon très important pour améliorer la capacité professionnelle des étudiants en médecine.

