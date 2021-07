Le gouvernement du Canada lance un groupe de travail qui révisera la Loi sur l'équité en matière d'emploi





GATINEAU, ON, le 14 juill. 2021 /CNW/ - La Loi sur l'équité en matière d'emploi est un outil important qu'utilise le Canada pour promouvoir l'égalité et la diversité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Depuis son adoption en 1986, des progrès constants ont été réalisés pour les quatre groupes désignés dans celle-ci. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour remédier aux inégalités et aux obstacles de longue date qui empêchent les travailleurs de réaliser leur plein potentiel. La pandémie de COVID-19, de même que les drames récents et les mouvements encourageant les changements sociaux démontrent encore plus clairement cette réalité.

Alors que le gouvernement cherche des façons de rendre les milieux de travail plus inclusifs et représentatifs, il doit tenir compte des expériences vécues par les femmes, les personnes LGBTQ2, les Autochtones, les Noirs et les Canadiens racisés, les personnes en situation de handicap et les autres groupes sous-représentés dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, et s'assurer que la Loi reflète les réalités des milieux de travail d'aujourd'hui. C'est pourquoi, la ministre du Travail, Filomena Tassi a procédé aujourd'hui au lancement d'un groupe de travail chargé de la révision la plus exhaustive de la Loi sur l'équité en matière d'emploi menée depuis son adoption. La ministre a fait cette annonce en compagnie de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, et de la présidente du Groupe de travail, la professeure Adelle Blackett, dont la nomination a été annoncée récemment.

Au cours des prochains mois, le Groupe de travail examinera la Loi et consultera les intervenants, les collectivités et les Canadiens sur les enjeux liés à l'équité en matière d'emploi. Menant ses activités sans lien de dépendance avec le gouvernement, le Groupe de travail comprend 13 membres - dont la présidente, la professeure Blackett, et deux vice-présidentes, les professeures Marie-Thérèse Chicha et Dionne Pohler - issus de divers milieux et domaines d'expertise et ayant des points de vue variés pour mener à bien son important travail. Le Groupe de travail tiendra le 15 juillet 2021 la première d'une série de réunions.

Le Groupe de travail a été chargé de formuler des recommandations concrètes, indépendantes et fondées sur des données probantes à la ministre du Travail sur la façon de moderniser la Loi. Son rapport final est attendu au début 2022.

La modernisation de la Loi s'avère une étape cruciale pour faire avancer l'équité, la diversité et l'inclusion dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Cela inclut de répondre au besoin d'un meilleur maintien en poste et de meilleures occasions de leadership pour les groupes sous-représentés dans certaines des plus grandes entreprises du Canada. La création de milieux de travail plus équitables, diversifiés et inclusifs contribuera aussi à augmenter la productivité et le maintien en poste. Combinées à d'autres mesures, ces actions aideront à bâtir un pays où chaque Canadien a une chance juste et égale de concrétiser ses rêves et de réaliser son plein potentiel.

Les Canadiens et les partenaires sont invités à consulter la page Web du Groupe de travail sur la révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi pour obtenir plus de renseignements. Ils peuvent également envoyer leurs commentaires sur la révision de la Loi par courriel à EDSC.LEE-EEA.ESDC@labour-travail.gc.ca.

« La Loi sur l'équité en matière d'emploi constitue un outil essentiel pour veiller à ce que les milieux de travail soient équitables, diversifiés et représentatifs. Les efforts du Groupe de travail seront primordiaux pour déterminer les changements à apporter pour adapter cette loi aux réalités du 21e siècle et englober le véritable potentiel de tous les travailleurs. La pandémie et de nombreux événements tragiques récents ont montré à quel point le besoin de changement est profond aujourd'hui. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous avons la possibilité de faire le genre de changements qui créeront des chances plus égales et plus justes pour tout le monde de réussir. Et ce sont les travailleurs, les employeurs et tous les Canadiens qui en profitent. »

- La ministre du Travail, Filomena Tassi

« Moderniser la Loi sur l'équité en matière d'emploi afin de refléter la diversité de notre société est un pas important dans la construction consciente d'un Canada plus inclusif. Le racisme et la discrimination systémiques touchent de manière disproportionnée les Canadiens LGBTQ2, les Autochtones, les Canadiens noirs et racisés, et d'autres groupes ciblés par l'équité en matière d'emploi. Le gouvernement du Canada continuera à travailler au renforcement de la diversité et de l'inclusion dans l'ensemble des milieux de travail sous réglementation fédérale, d'un océan à l'autre, grâce aux recommandations faites par le Groupe de travail sur la révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. »

- La ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger

« Je suis honorée d'avoir la possibilité de travailler sur cet examen important et opportun avec chacun des membres du Groupe de travail, y compris mes deux vice-présidentes. Chaque membre du Groupe de travail apporte à la table un ensemble diversifié d'expertise et d'expérience qui, j'en suis convaincue, constituera une base solide pour les recommandations que nous élaborerons et présenterons à la ministre du Travail. Remédier au racisme et à la discrimination systémiques importe véritablement aux travailleurs et aux employeurs des milieux de travail sous réglementation fédérale partout au Canada, et à notre société en général. Ensemble, bâtissons un héritage d'inclusion équitable et de milieux de travail florissant grâce au renouvellement de la Loi sur l'équité en matière d'emploi qui permettra d'atteindre l'égalité. »

- La présidente du Groupe de travail, la professeure Adelle Blackett

Le 30 novembre 2020, le gouvernement a annoncé, dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020, un financement de 6,6 millions de dollars en 2021­2022 pour la tenue d'une révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. La Loi renouvelée devrait contribuer à assurer une reprise économique équitable, inclusive et juste au Canada , ainsi qu'à améliorer les résultats en matière d'équité en emploi pour les travailleurs.

La renouvelée devrait contribuer à assurer une reprise économique équitable, inclusive et juste au , ainsi qu'à améliorer les résultats en matière d'équité en emploi pour les travailleurs. Les 13 membres du groupe de travail, y compris la présidente, la professeure Adelle Blackett et les vice-présidentes, les professeures Marie-Thérèse Chicha et Dionne Pohler, sont : Tao (Tony) Fang, Kari Giddings, Helen Kennedy, Raji Mangat, Fo Niemi, Kami Ramcharan, Sandra Sutter, Josh Vander Vies, Marie Clarke Walker et Ruth Williams.

La Loi sur l'équité en matière d'emploi s'applique aux industries et aux milieux de travail suivants :

s'applique aux industries et aux milieux de travail suivants : les industries sous réglementation fédérale, les sociétés d'État et autres organismes fédéraux comptant 100 employés ou plus; et



certains secteurs de l'administration publique fédérale ciblés dans :



les annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;





l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques et qui comptent 100 employés ou plus; et

et



d'autres secteurs de la fonction publique, par décret du gouverneur en conseil, notamment les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada .

. La Loi vise à :

vise à : favoriser et à promouvoir l'équité en milieu de travail de sorte que personne ne se voit refuser des possibilités d'emploi ou des avantages professionnels pour des raisons qui ne sont pas liées aux compétences;



s'attaquer aux désavantages sur le lieu de travail et à éliminer les obstacles rencontrés par les groupes désignés.

Outre la révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi , le gouvernement apporte d'autres changements majeurs pour favoriser une plus grande égalité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, notamment :

, le gouvernement apporte d'autres changements majeurs pour favoriser une plus grande égalité dans les milieux de travail sous réglementation fédérale, notamment : Mettre en oeuvre la Loi sur l'équité salariale , qui contribuera à faire en sorte que les femmes de tous les groupes désignés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le règlement final a été publié dans la partie II de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021. La Loi et son règlement entreront en vigueur le 31 août 2021.

, qui contribuera à faire en sorte que les femmes de tous les groupes désignés reçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale dans les milieux de travail sous réglementation fédérale. Le règlement final a été publié dans la partie II de la le 7 juillet 2021. La et son règlement entreront en vigueur le 31 août 2021.

Mettre en oeuvre des mesures de transparence salariale visant à combler les écarts salariaux qui touchent les femmes, les Autochtones, les personnes en situation de handicap et les membres des minorités visibles dans le secteur privé sous réglementation fédérale.



Adopter des mesures législatives sur la prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail par l'entremise du projet de loi C-65 et de son règlement pour offrir une approche globale et simplifiée de protection des travailleurs contre toutes les formes de harcèlement et de violence. La Loi et son règlement sont entrés en vigueur le 1 er janvier 2021.

et son règlement sont entrés en vigueur le 1 janvier 2021. Dans le cadre du budget de 2021, le gouvernement du Canada a aussi modifié la Loi sur l'emploi dans la fonction publique afin d'éliminer les obstacles systémiques auxquels se heurtent les groupes en quête d'équité en ce qui a trait à la dotation de la fonction publique. Ces modifications représentent un travail de base qui aidera les ministères à prendre des mesures dans le cadre de leurs activités de dotation pour réduire les obstacles et encourager des pratiques de recrutement plus inclusives.

