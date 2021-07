Une somme de 21,7 millions de dollars pour donner accès à Internet haute vitesse à plus de 5 300 foyers de la région de la Capitale-Nationale d'ici septembre 2022





QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW/ - Grâce à un investissement total de 21,7 millions de dollars, réalisé dans le cadre de l'Opération haute vitesse Canada-Québec, 5 320 foyers de la région de la Capitale-Nationale auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022.

Le président du Conseil du Trésor et député de Québec, l'honorable Jean-Yves Duclos, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger, le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale du Québec, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, Éric Caire, l'adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, le député provincial de Portneuf, Vincent Caron, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Vidéotron recevra un montant combiné de 19,7 millions de dollars des deux ordres de gouvernement pour soutenir le déploiement de services Internet haute vitesse vers 5 320 foyers situés dans les municipalités présentées en annexe. Le coût total du projet s'élève à 21,7 millions de dollars. Au cours des prochaines semaines, Vidéotron procédera à un dénombrement dans les territoires visés pour confirmer le nombre exact de foyers qui n'ont actuellement pas accès à Internet haute vitesse et qui seront ainsi couverts par le déploiement des services.

Les services Internet haute vitesse sont à présent considérés comme essentiels dans une société moderne comme celle du Québec. Ce constat fait l'objet d'un consensus mondial : le numérique et son corollaire, la connectivité à un service Internet performant, fiable et abordable, sont dorénavant au coeur du développement économique et social des communautés. Les projets financés par l'Opération haute vitesse Canada-Québec sont un élément clé du virage numérique du Québec et favoriseront l'accès à la télémédecine, à l'éducation à distance, au divertissement, à la vente en ligne et au télétravail.

«?Cette annonce marque une avancée majeure dans le dossier de l'Internet au Québec. Grâce à ce partenariat Ottawa-Québec, qui réunit aussi les fournisseurs Internet, nous allons faire tomber les barrières techniques avec lesquelles nous avons dû composer depuis 2015. Ensemble, nous allons nous assurer que chaque foyer et chaque entreprise de la région de la Capitale-Nationale ait accès à Internet haute vitesse d'ici septembre 2022.?»

-- Le président du Conseil du Trésor et député de Québec, Jean-Yves Duclos

«?La pandémie de COVID-19 a démontré qu'il n'a jamais été aussi important de connecter tous les Québécoises et Québécois à Internet haute vitesse. C'est pourquoi notre gouvernement investit pour connecter les foyers et les entreprises de la région de Québec d'ici l'automne 2022. Avec cette annonce, et grâce à notre bonne collaboration avec le gouvernement du Québec, nous augmentons le potentiel de croissance économique et contribuons à améliorer la qualité de vie des Québécoises et Québécois des quatre coins du Québec.?»

-- Le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et député de Louis-Hébert, Joël Lightbound

« Internet haute vitesse est devenu la voie incontournable pour s'informer, travailler, étudier, se divertir et communiquer. Nous l'avons maintes fois constaté au cours des derniers mois. Avec cette annonce, votre gouvernement démontre qu'il poursuit son engagement de brancher tous les Québécois d'ici un peu plus d'un an. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour près de 5 500 foyers de notre région de la Capitale-Nationale. »

-- La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Geneviève Guilbault

«?Je suis fier de me joindre à mes collègues afin d'annoncer que 5 320 foyers de la grande région de la Capitale-Nationale auront accès aux services Internet haute vitesse de Vidéotron d'ici septembre 2022. C'est un autre pas vers l'atteinte de notre objectif d'offrir un accès fiable et abordable à des services performants, et ce partout au Québec. Nous investissons massivement afin de permettre au Québec d'être le chef de file en matière de connectivité.?»

-- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse) et député d'Orford, Gilles Bélanger

« C'est une excellente nouvelle pour la circonscription de La Peltrie. D'ici septembre 2022, non seulement les municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Shannon seront complètement desservies par Internet haute vitesse, mais ce sera également le cas pour l'ensemble du Québec. Je suis fier des actions concrètes de notre gouvernement, nous respectons nos engagements. »

-- Le ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale du Québec, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, Éric Caire

« Je suis extrêmement fière de prendre part à cette annonce tant attendue par mes concitoyens. L'accès à Internet haute vitesse est plus que jamais nécessaire à l'épanouissement économique des entreprises de Charlevoix et de la Côte-de-Beaupré, mais aussi pour les citoyens. Avec ces investissements annoncés aujourd'hui, nous allons atteindre l'objectif de connecter tous les foyers à ce service devenu essentiel dans une société moderne. »

-- L'adjointe parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur du Québec et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster

« Avec la pandémie, on a vu ces derniers temps toute l'importance que revêt une bonne connexion Internet, notamment pour le télétravail ou pour l'école à la maison. Avec cette annonce, nous augmentons non seulement le potentiel de croissance économique de la circonscription de Portneuf, mais nous contribuons également à améliorer la qualité de vie des Pont-Rougeoises et des Pont-Rougeois. »

-- Le député provincial de Portneuf, Vincent Caron

« C'est une fierté pour Vidéotron d'avoir été choisie pour connecter les foyers de la région à Internet haute vitesse. Grâce à cette annonce, toute la région de la Capitale-Nationale aura maintenant accès à Internet haute vitesse. D'ici septembre 2022, ce sont 5 320 nouveaux foyers qui pourront bénéficier de ce qui se fait de mieux en matière de télécommunications, du meilleur service, ainsi que des meilleurs prix. »

-- Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre Karl Péladeau

L'Opération haute vitesse assurera la connexion de 150 000 foyers, notamment par des ententes sans précédent avec six des plus grandes compagnies de télécommunications. Cela est possible grâce à un investissement, à parts égales, de 826,3 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Québec.

et du Québec. Le gouvernement du Canada a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021.

a alloué des milliards de dollars aux infrastructures Internet des régions rurales et éloignées, ce qui comprend une somme de 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle, dont 1 milliard de dollars provenant du budget de 2021. Le 9 mars dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il portait à plus de 1 milliard de dollars son budget pour accélérer le branchement de milliers de foyers québécois à Internet haute vitesse.

Annexe?: Opération haute vitesse Canada-Québec - Liste des municipalités visées par le projet de Vidéotron dans la région de la Capitale-Nationale

MRC de la Jacques-Cartier : Fossambault-sur-le-Lac

Lac-Saint-Joseph

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Shannon MRC de Portneuf : Pont-Rouge Communauté métropolitaine de Québec : Saint-Augustin-de-Desmaures MRC de la Côte-de-Beaupré : Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-Tite-des-Caps MRC de Charlevoix : Baie-Saint-Paul

Les Éboulements

Petite-Rivière-Saint-François

Saint-Hilarion

Saint-Urbain MRC de Charlevoix-Est : Baie-Sainte-Catherine

Clermont La Malbaie Mont-Élie

Notre-Dame-des-Monts

Sagard

Saint-Aimé-des-Lacs Saint-Irénée Saint-Siméon

