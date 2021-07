Cellares et Poseida Therapeutics s'associent pour accélérer la fabrication de thérapies cellulaires





Deuxième partenaire industriel à entrer dans une relation stratégique avec Cellares pour le développement d'un système fermé, automatisé et évolutif de fabrication de thérapies cellulaires

Poseida Therapeutics fournira des informations sur les flux de production de CAR-T autologues et allogéniques, ainsi que sur les programmes émergents qui incluent le TCR-T, les cellules NK génétiquement modifiées et d'autres flux de production de thérapie cellulaire

SAN FRANCISCO SUD, Californie, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Cellares Corporation, une société technologique spécialisée dans les sciences de la vie, pionnière d'une approche automatisée révolutionnaire de la fabrication de thérapies cellulaires, a annoncé aujourd'hui que Poseida Therapeutics, Inc., une société biopharmaceutique en phase clinique utilisant des technologies de plate-forme de génie génétique brevetées pour créer des thérapies cellulaires et géniques ayant la capacité de guérir, a rejoint son programme de partenariat d'accès précoce (EAPP). Poseida est la troisième organisation à participer au programme EAPP de Cellares, après le partenaire industriel PACT Pharma et le partenaire universitaire Fred Hutchinson Cancer Research Center.

Cellares a lancé l'EAPP en 2020 pour offrir aux participants une visibilité et un accès précoce à Cell Shuttle de Cellares, une plate-forme de fabrication de thérapies cellulaires de nouvelle génération permettant une production fermée, automatisée et évolutive de thérapies cellulaires. En participant à ce programme, Poseida contribue à faire progresser le développement, la gamme d'utilisation et l'applicabilité du Cell Shuttle grâce à ses connaissances et à son expérience en matière de flux de production pour une variété de thérapies cellulaires autologues et allogéniques.

« Nous sommes ravis d'avoir Poseida Therapeutics à bord pour nous aider à élargir les possibilités de notre plate-forme Cell Shuttle », a déclaré Fabian Gerlinghaus, cofondateur et président-directeur général de Cellares. « La formidable expertise de Poseida dans le domaine de la thérapie cellulaire, qui couvre notamment un large éventail de modalités thérapeutiques, est un atout considérable pour nos efforts de développement. Nous prévoyons que notre travail avec Poseida démontrera l'adaptabilité de Cell Shuttle à de multiples modalités de thérapie cellulaire, notamment les cellules CAR-T. »

Poseida a actuellement deux produits candidats CAR-T autologues en clinique, dont P-BCMA-101, pour les patients atteints de myélome multiple récidivant/réfractaire, et P-PSMA-101, pour les patients atteints de cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. La société, qui a réalisé une introduction en bourse en juillet 2020, dispose également de versions prêtes à l'emploi des deux thérapies en cours de développement, et explore les TCR-T, les CAR-T anti-c-kit, les cellules souches pluripotentes induites (iPSC), ainsi que les cellules souches hématopoïétiques (CSH) et les cellules NK génétiquement modifiées. Le pionnier de l'immunothérapie et oncologue de renom Carl June, M.D., conseiller de Cellares qui a contribué à guider le développement de Cell Shuttle, a récemment rejoint le conseil scientifique d'immuno-oncologie de Poseida.

« La flexibilité de Cell Shuttle correspond à l'étendue des approches que nous développons chez Poseida », a déclaré Kerry Ingalls, directeur des opérations chez Poseida. « Pour fonctionner dans l'ensemble de notre portefeuille de thérapies cellulaires, un système de fabrication automatisé doit être capable de produire de manière fiable une gamme de thérapies CAR-T autologues et allogéniques et dans les cancers solides et hématologiques, pour la recherche et à l'échelle pour les essais cliniques et, finalement, les applications commerciales. En joignant nos forces à celles de Cellares, nous pensons pouvoir tirer parti des capacités de Cell Shuttle pour soutenir notre stratégie de fabrication globale et faire progresser la fabrication de thérapies cellulaires. »

Dans le cadre de l'EAPP de Cellares, Poseida évaluera les prototypes de Cell Shuttle et fournira des données et un retour d'information écrit concernant sa fonction et ses performances. Il s'agit notamment d'études d'utilisateurs qui évaluent le matériel et le logiciel de Cell Shuttle, les exigences du produit, les critères de lancement et les flux de travail des processus afin de garantir l'adéquation produit-marché.

À propos de Cell Shuttle

Cell Shuttle est une solution de fabrication automatisée et fermée de bout en bout, flexible et évolutive, qui permet aux clients d'exécuter les processus exacts spécifiés pour leur thérapie cellulaire. Par rapport aux méthodes de fabrication de thérapie cellulaire actuellement disponibles, cette plate-forme nouvelle génération permet de réduire par trois le taux d'échec des processus et est capable de produire en parallèle plus de 10 doses pour les patients, ce qui augmente d'un ordre de grandeur l'extensibilité de la fabrication. Cela permettra de réduire le coût de fabrication par patient jusqu'à 70 % pour la plupart des procédés.

À propos de Cellares Corporation

Cellares crée l'avenir de la fabrication de thérapies cellulaires et accélère l'accès aux thérapies cellulaires qui sauvent des vies. L'entreprise développe une solution unique en son genre pour surmonter les limites associées à la fabrication de thérapies cellulaires plus abordables et largement accessibles aux patients qui en ont besoin. Grâce à la plate-forme exclusive de Cellares (The Cell Shuttle), les entreprises biopharmaceutiques, les centres de recherche universitaires et les CDMO n'auront plus à faire de compromis en choisissant soit une plate-forme de fabrication semi-automatisée mais manquant de souplesse dans le flux de travail, soit une plate-forme qui permet la personnalisation mais pas l'automatisation de bout en bout nécessaire pour fabriquer à l'échelle. Le siège de la société est situé à South San Francisco, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.cellares.com.

