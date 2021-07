Québec propose une approche innovante pour décarboner le secteur du bâtiment et atteindre ses objectifs de transition énergétique





QUÉBEC, le 14 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, souligne l'action significative et novatrice posée aujourd'hui par le Gouvernement du Québec visant à donner une impulsion à la transition énergétique en accélérant la décarbonation des bâtiments.

En effet, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) issus du chauffage des bâtiments, le gouvernement a demandé à Hydro-Québec et à Énergir de proposer des solutions pour réduire la part du carbone de ce secteur d'activité au meilleur coût, tant pour les clients que pour l'ensemble de la collectivité. C'est dans ce contexte que les deux principaux distributeurs d'énergie ont proposé au gouvernement la mise en place d'une solution conjointe pour favoriser la transition vers la biénergie de clients d'Énergir utilisant exclusivement le gaz naturel pour leurs besoins de chauffage.

Ainsi, l'adoption par le Conseil des ministres d'un décret de préoccupations à l'intention de la Régie de l'énergie a pour objectif de signifier à celle-ci la vision et les préoccupations du gouvernement concernant cette proposition et ainsi guider son analyse de la demande qui sera déposée prochainement par Hydro-Québec et Énergir. Plus particulièrement, la demande visera à ce que le partage des coûts devienne un élément applicable dans la fixation des tarifs des distributeurs pour l'approche biénergie.

Cette vision de complémentarité novatrice est directement alignée avec les orientations gouvernementales du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030). Cette nouvelle offre conjointe permettra la conversion progressive du gaz naturel vers la biénergie tout en minimisant les impacts tarifaires pour les clientèles des deux distributeurs, par rapport à un scénario tout à l'électricité. La biénergie permettra l'utilisation de l'électricité pour le chauffage des bâtiments la majorité du temps et l'utilisation du gaz naturel en période de pointe énergétique, principalement en hiver.

Citations :

« Le Québec a toujours été précurseur en matière d'énergies vertes et notre électricité renouvelable est une richesse collective sur laquelle nous devons nous appuyer pour réduire notre consommation de combustibles fossiles. Je suis fier de ce pas que nous franchissons aujourd'hui, qui permettra d'offrir aux québécoises et québécois une solution économiquement intéressante de réduction de notre empreinte environnementale. Je remercie Hydro-Québec et Énergir d'avoir mis en commun leurs expertises afin d'innover et de contribuer à cette ambition collective que nous avons pour 2030.»

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« La décarbonation du Québec repose en grande partie sur l'électrification de différents secteurs d'activités. Cette collaboration entre les deux principaux distributeurs d'énergie est un exemple concret des leviers que peut procurer une vision gouvernementale claire, telle que celle mise de l'avant dans notre Plan pour une économie verte 2030. La solution proposée par Énergir et Hydro-Québec offrira aux consommateurs québécois une option intéressante, tant au point de vue financier qu'environnemental, pour le chauffage de bâtiment. »

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques



Faits saillants :

Dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et du plan de mise en oeuvre 2021-2026 :

Le gouvernement souhaite, à l'horizon 2030, réduire de 50 % par rapport au niveau de 1990 les émissions de GES liées au chauffage des bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels.

Une enveloppe de 125 M$ est réservée pour soutenir les clients visés dans la conversion des équipements au gaz naturel vers des équipements biénergie. De plus, des programmes des distributeurs seront également accessibles pour financer ces coûts.

Des initiatives complémentaires sont par ailleurs prévues afin de rendre les bâtiments plus sobres en carbone et plus efficaces d'un point de vue énergétique, dont le soutien à la conversion à la biénergie.

De plus, il est également prévu qu'au moins 10 % du gaz naturel injecté dans le réseau seront issus de sources renouvelables en 2030. Ainsi, à moyen terme, un verdissement du gaz naturel est prévu par l'augmentation de la production de gaz naturel renouvelable.

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mern.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://fr-ca.facebook.com/EnergieRessourcesNaturelles

https://twitter.com/mern_quebec

Source :

Genevieve Tremblay

Attachée de presse

Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et

ministre responsable de la région de la Côte-Nord

et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Tél. : 418 643-7295

Information :

Relations médias

Ministère de l'Énergie et des

Ressources naturelles

medias@mern-mffp.gouv.qc.ca

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 07:00 et diffusé par :