/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Opération haute vitesse Canada-Québec - conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse dans la Capitale-Nationale/

QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, le président du Conseil du Trésor et député fédéral de Québec, M. Jean-Yves Duclos, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, le ministre québécois délégué à la Transformation numérique gouvernementale, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et député de La Peltrie, M. Éric Caire, l'adjointe parlementaire de la ministre québécoise de l'Enseignement supérieur et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Émilie Foster, le député québécois de Portneuf, M. Vincent Caron, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, invitent les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse dans la région de la Capitale-Nationale.

Date : Mercredi 14 juillet 2021



Heure : 9 h 30



Lieu : Parc du Grand-Héron

4, rue Louis-Jolliet

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 2N6

En raison des règles sanitaires en vigueur, ceux et celles qui seront sur place doivent confirmer leur présence à medias@videotron.com.

Une diffusion virtuelle de la conférence de presse sera également offerte.

