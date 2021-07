/R E P R I S E -- Avis aux médias - Annonce concernant l'offre de soins et de services à Gaspé/





GASPÉ, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des ressources naturelles et ministre responsable de la région de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Jonatan Julien, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera une annonce concernant l'offre de soins et de services à Gaspé.

Il sera accompagné de la PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie, Chantal Duguay.

Consignes pour participer à l'événement

Pour éviter les rassemblements et se conformer aux règles de distanciation physique, le nombre maximal d'invités autorisés sur place sera de 32 personnes. De ce nombre, un seul représentant par média sera admis. Dans ce contexte, nous souhaitons que les journalistes agissent eux-mêmes à titre de caméraman ou de photographe pour éviter de doubler le personnel de chaque média. Nous vous remercions évidemment de votre compréhension.

Pour participer à cet événement médiatique, les représentants des médias doivent obligatoirement s'accréditer au préalable, en écrivant à : lou.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

DATE : Le mercredi 14 juillet 2021



HEURE : 11 h



LIEU : Urgence

Hôpital de Gaspé

215 Boulevard de York O

Gaspé, QC G4X 2W2





(En cas de mauvais temps)

Gymnase de la Rade (Pavillon Cantin)

205, boulevard de York Ouest

Gaspé (Québec) G4X 2W2

Avis COVID-19 : Les personnes qui souhaitent participer à cette activité de presse ne doivent présenter aucun symptôme similaire à ceux de la COVID-19, ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif dans les 14 derniers jours. De plus, notez que le port du masque d'intervention est dorénavant obligatoire lors des événements médiatiques gouvernementaux.

