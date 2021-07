/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Opération haute vitesse Canada-Québec - conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse au Saguenay-Lac-Saint-Jean/





QUÉBEC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le?lieutenant du Québec, leader du gouvernement fédéral à la Chambre des communes et député d'Honoré-Mercier, M. Pablo Rodriguez, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Mme Andrée Laforest, l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec (volet Internet haute vitesse), M. Gilles Bélanger, l'adjoint parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, le député de Dubuc, M. François Tremblay, la députée de Roberval, Mme Nancy Guillemette, ainsi que le président et chef de la direction de Québecor, M. Pierre Karl Péladeau, invitent les représentants et représentantes des médias à une conférence de presse sur l'accès à Internet haute vitesse dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Date : Mercredi 14 juillet 2021



Heure : 15 h



Lieu : Centre multifonctionnel Michel Savard

257, rue du Saguenay

Saint-Fulgence (Québec) G0V 1S0

En raison des règles sanitaires en vigueur, ceux et celles qui seront sur place doivent confirmer leur présence à medias@videotron.com.

Une diffusion virtuelle de la conférence de presse sera également offerte.

