Lenovo et le FC Internazionale Milano renforcent leur partenariat gagnant





Lenovo et le Football Club Internazionale Milano (Inter), de l'association mondiale de football, ont rehaussé leur partenariat pluriannuel en l'affichant au dos du maillot emblématique de l'équipe, à partir de la saison 2021/2022. En tant que Partenaire technologique mondial officiel depuis 2019, Lenovo a joué un rôle déterminant dans la transformation de l'expérience numérique du club, en déployant aussi bien au centre de formation Suning de l'Inter à Appiano Gentile qu'à son siège social une technologie plus intelligente et vitale.

Depuis les serveurs, la gestion des données, le stockage et les dispositifs de collaboration intelligents jusqu'aux ordinateurs portables, moniteurs et accessoires, Lenovo va, dans le cadre du partenariat amélioré, soutenir l'Inter avec la technologie requise pour collecter et gérer de grandes quantités de données, transformer les opérations et fournir de meilleurs résultats sur le terrain mais aussi en dehors. La technologie plus intelligente de Lenovo permet à l'Inter de numériser des archives et des documents historiques pour un accès plus facile aux données.

L'héritage de l'Inter est sans égal. Seul club à participer à l'élite du football italien depuis sa création en 1909, il a été sacré trois fois champion d'Europe. Avec 19 titres de Serie A à leur actif, ils sont les champions italiens en titre.

Le partenariat de Lenovo a permis d'améliorer les performances opérationnelles de l'Inter depuis 2019 :

Les performances et la vitesse de traitement des données de l'Inter se sont améliorées de 20 %, gérant plus de 100 millions de points de données GPS collectés au cours des deux dernières saisons pendant l'entraînement, dont 60 millions de points de données liés aux joueurs qui doivent être analysés.

La puissance de calcul des serveurs de Lenovo a réduit de 25 % le temps nécessaire à l'Inter pour traiter les rapports

Le stockage de données Lenovo est essentiel pour prendre en charge 50 000 heures de vidéo numérique mises à disposition dans le cadre de la gestion des actifs multimédias (Media Asset Management, MAM), permettant l'hébergement de 400 téraoctets de contenu numérique sur l'archive numérique Inter

Gestion de l'un des workflows d'analyse des performances les plus avancés en Italie, permettant une stabilité, une flexibilité, une évolutivité et une sécurité améliorées

Parrainage du maillot

L'accord revalorisé de parrainage du maillot élève l'association des deux marques emblématiques et de leurs valeurs communes dans la haute performance et l'innovation incessante. Le placement stratégique du logo Lenovo au dos du maillot de l'équipe entraînera une augmentation significative de la visibilité de la marque, y compris en Série A et en Coppa Italia.

Partenaire technologique mondial

Au cours des deux dernières années, Lenovo s'est profondément intégré au club en tant que partenaire technologique mondial. Cela inclut l'intégration de périphériques de serveur pour permettre une efficacité encore plus grande dans la collecte et le traitement des données, ainsi que les PC, moniteurs et périphériques de collaboration intelligents hautes performances de Lenovo. Le récent accord verra Lenovo fournir à l'Inter une solution informatique complète comprenant le matériel, les logiciels et l'assistance :

Technologie joueur : Des capacités de stockage et de traitement de données inégalées déclencheront l'analyse et le développement des joueurs. Les points de données structurés et non structurés fourniront des informations tactiques sur la condition physique des joueurs et l'analyse des matchs. Pendant les séances d'entraînement, le système de positionnement global (GPS) est également utilisé pour analyser la vitesse des joueurs, la distance, la charge de travail et l'impact sur les performances globales de l'équipe, afin de façonner le programme d'entraînement de l'Inter. Les données seront utilisées par l'équipe lors des séances d'entraînement non seulement pour revoir les matchs, mais aussi pour planifier stratégiquement les prochains matchs.

Technologie supporters : Comptant plus de 50 millions de supporters (avec en Asie plus d'adeptes que tout autre club italien), la technologie Lenovo améliore les expériences de match et ouvre une fenêtre sur les activités quotidiennes de cette légende du football. La solution de gestion des actifs multimédias (MAM) de Lenovo fournit à l'Inter une énorme archive historique en ligne d'actifs numériques, y compris 50 000 heures pour la seule vidéo, et cette archive est facilement accessible et personnalisable à la demande. Par exemple, en renseignant leur nom et leur date de naissance dans les archives numériques de l'Inter, les supporters peuvent découvrir ce qui s'est passé dans le club au cours de leur vie.

Technologie commerciale : Lenovo a adapté la technologie intelligente aux besoins actuels de l'Inter et fournit son expertise pour le développement technologique du siège social et des installations d'entraînement du club. Inaugurant l'avenir du travail, les solutions matérielles et logicielles de premier plan de Lenovo incluent les ordinateurs portables ThinkPadtm, les moniteurs ThinkVisiontm et les appareils de collaboration ThinkSmarttm et plus encore pour la collaboration à distance et hybride et la rationalisation des opérations commerciales. L'utilisation de la technologie plus intelligente de Lenovo a permis à l'Inter de collaborer de manière transparente via la conférence Web et le travail à distance.

Le PDG du FC Internazionale Milano Corporate, Alessandro Antonello, a déclaré : « La fusion du football et de la technologie est désormais essentielle pour propulser l'Inter vers de nouveaux sommets - depuis nos interactions avec nos supporters jusqu'aux outils dont nous disposons - ce partenariat Lenovo est au coeur de tout cela. Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Lenovo : ensemble, nous pouvons promouvoir l'innovation pour rendre l'Inter de plus en plus sophistiqué sur le plan technologique et tourné vers l'avenir. »

« Depuis notre première rencontre, notre partenariat technologique avec le FC Internazionale Milano a permis de réelles améliorations tangibles des performances. Plus qu'un sponsoring, c'est une rencontre de mentalités gagnantes dédiées à un succès continu sur le terrain comme en dehors », a renchéri Luca Rossi, président du groupe des dispositifs intelligents, chez Lenovo. « Concentrés sur la vision audacieuse de permettre une technologie plus intelligente pour tous, nous sommes impatients de continuer à renforcer notre partenariat pour faire de réels progrès dans la transformation numérique de l'Inter en un club du futur pour sa prochaine génération de supporters et la communauté au sens large. »

À propos du FC Internazionale Milano

Créé en 1908, le FC Internazionale Milano, ou Inter, est mondialement reconnu comme l'une des équipes de football les plus titrées au monde. Le groupe chinois Suning a acquis la majorité du capital du Club en juin 2016. L'année 2021 a vu le Club franchir deux jalons très importants : le dévoilement du nouveau Logo Inter, célébré par le thème I M, et la victoire du 19e Scudetto, 11 ans après la Triplete. La récolte de trophées du club comprend 19 titres de champion d'Italie, 7 Coupes d'Italie, 5 Super Coupes d'Italie, 3 Coupes UEFA, 2 Coupes d'Europe, 1 UEFA Champions League, 2 Coupes intercontinentales et 1 Coupe du monde des clubs de la FIFA. L'Inter est l'une des sept équipes à avoir réalisé le triplé - Ligue des champions, championnat national et coupe nationale - la même année (2010), et le seul club italien à n'avoir jamais été relégué en 113 ans d'histoire. Inter est une marque mondiale comptant plus de 400 millions de supporters dans le monde. Le club dispose d'une académie de jeunesse de pointe et de renommée mondiale. Au fil des ans, les équipes de jeunes Nerazzurri ont remporté plus de 56 trophées, produisant de nombreux internationaux à part entière et des dizaines d'autres professionnels qui ont joué dans les grandes ligues européennes.

À propos de Lenovo

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du palmarès Fortune Global 500 d'une valeur de 60 milliards USD, qui est présente sur 180 marchés à travers le monde. Axés autour d'une vision audacieuse visant à fournir une technologie plus intelligente pour tous, nous développons actuellement des technologies qui changent le monde et qui alimentent (via des appareils et des infrastructures) et permettent (via des solutions et des logiciels) à des millions de clients, chaque jour et ensemble, de créer une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus durable, pour tous et partout. Pour en savoir plus, visitez https://www.lenovo.com et lisez nos toutes dernières nouvelles sur notre StoryHub.

LENOVO, THINKPAD, THINKVISION et THINKSMART sont des marques commerciales de Lenovo. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2021, Lenovo Group Limited.

