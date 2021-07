/R E P R I S E -- Avis aux médias - Lancement virtuel du Groupe de travail sur la révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi/





GATINEAU, QC, le 12 juill. 2021 /CNW/ - La ministre du Travail, Filomena Tassi, annoncera le lancement du Groupe de travail sur la révision de la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Elle sera accompagnée de la ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse, Bardish Chagger, du secrétaire parlementaire de la ministre du Travail, Anthony Housefather, et du secrétaire parlementaire du premier ministre et du président du Conseil du Trésor, Greg Fergus.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que tous les détails sont sujets à des modifications et qu'il s'agit de l'heure locale .

DATE : Le mercredi 14 juillet 2021



HEURE : 10 h 30 HAE

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent s'inscrire par courriel à media@hrsdc-rhdcc.gc.ca en indiquant leur nom et le média qu'ils représentent. Le lien Zoom sera fourni aux personnes inscrites.

Remarque : Afin d'assurer une qualité optimale du son pour l'interprétation simultanée, nous invitons les participants à utiliser un microphone (écouteurs ou casque d'écoute).

