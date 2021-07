Une étude menée par Accuity révèle que les paiements erronés ont coûté 118.5 milliards de dollars à l'économie mondiale en 2020





Principales conclusions :

60 % des organisations ont déclaré avoir perdu des clients à la suite d'échecs de paiement.

Moins de 50 % tentent activement d'améliorer leur processus de paiement, alors que la quasi-totalité des répondants se disent déçus par les taux d'échec.

Plus d'un tiers des éléments de données de paiement sont encore validés manuellement et deux tiers des organisations ont identifié la réduction des processus manuels comme extrêmement difficile.

Le coût des paiements erronés est estimé avoir coûté à l'économie mondiale 118.5 milliards de dollars en frais, main d'oeuvre et perte d'activité en 2020, selon la dernière étude d'Accuity, une société de LexisNexis® Risk Solutions.

Au niveau régional, le coût total des paiements erronés s'est élevé à 41.1 milliards de dollars dans la région EMEA, à 33.7 milliards de dollars en Amérique et à 43.7 milliards de dollars dans la région Asie-Pacifique (APAC). Le rapport montre que le coût moyen des échecs de paiement varie partout sur la planète, selon le type d'organisation. Les banques ont dépensé en moyenne environ 360 000 dollars en 2020 pour des paiements erronés, ce qui comprend tous les frais, la main d'oeuvre et les coûts liés à l'attrition de la clientèle, tandis que l'entreprise moyenne a dépensé un peu plus de 200 000 dollars.

Un paiement erroné est un paiement qui est rejeté par une banque bénéficiaire ou une banque intermédiaire dans le flux de paiement. Les paiements peuvent être rejetés pour plusieurs raisons, notamment des informations inexactes ou incomplètes, des problèmes de saisie de données dus à une erreur humaine ou des données de référence et des outils de validation insatisfaisants.

Les principaux thèmes qui ressortent des résultats sont les suivants :

L'expérience client compte : 80 % des organisations ayant plus de 20 000 paiements erronés par jour ont déclaré avoir perdu des clients en conséquence. Les échecs de paiement ont le plus grand impact sur le service client, 37 % des organisations faisant état d'un impact important et près de 50 % indiquant un certain impact.

Il y a un point de basculement : Bien que moins de 50 % des personnes interrogées aient déclaré qu'elles s'efforçaient activement de réduire le nombre d'échecs de paiement, l'étude a montré qu'un taux d'échec de paiement de 5 % ou plus était le point de basculement qui obligeait 80 % des organisations à agir.

Les processus de validation font toute la différence : Les problèmes de numéro de compte sont à l'origine d'un tiers des échecs de paiement et les détails inexacts sur les bénéficiaires sont le résultat d'un autre tiers. L'enquête a également montré que 66 % des organisations trouvaient extrêmement difficile de réduire les processus manuels. Les processus manuels introduisent des erreurs humaines et ralentissent le processus de paiement, le rendant moins efficace.

Dalbir Sahota, responsable mondial de la gestion des produits KYC et paiements chez Accuity, a déclaré : "Notre étude a révélé que si les entreprises sont bien conscientes que les échecs de paiement ont un coût, la plupart d'entre elles n'en comprennent pas pleinement l'impact, tant sur le plan financier que du point de vue de la fidélisation des clients. Les coûts tangibles, tels que les frais et la main-d'oeuvre, peuvent être plus faciles à mesurer, mais les coûts intangibles, notamment les relations avec les clients, peuvent être plus difficiles à réparer. Le marché des paiements est férocement concurrentiel, il est donc vital pour les organisations de prendre des mesures plus importantes pour améliorer leurs données de paiement afin de réduire leur taux d'échec de paiement."

À propos du rapport sur le coût réel des échecs de paiement

Le rapport est basé sur une enquête menée début 2021 qui a généré des réponses de plus de 200 professionnels des paiements dans les secteurs bancaire, financier, fintech et des entreprises. Il donne une vue d'ensemble du paysage des paiements, explore les thèmes clés qui ont émergé de l'enquête et donne un aperçu des différents éléments qui ont eu un impact sur les échecs de paiement tout au long de l'année 2020.

Les participants représentaient des organisations de toutes tailles et de toutes zones géographiques dans les économies avancées et émergentes, avec le plus grand nombre de réponses provenant d'Europe (41 %) et d'Amérique du Nord (31 %), suivies de l'APAC (16 %), du Moyen Orient et de l'Afrique (8%) et pour finir d'Amérique Latine (4%).

Pour plus d'information, téléchargez le rapport complet sur le coût réel des échecs de paiement.

À propos d'Accuity

Accuity, une société de LexisNexis Risk Solutions, assure la conformité et la garantie des transactions des clients pour aider à construire un écosystème financier interconnecté et fiable. Nos solutions de dépistage des délits financiers, de services de paiement et de conformité des avantages sociaux contribuent à l'inclusion financière tout en identifiant les activités criminelles et les acteurs frauduleux. Grâce à son expertise approfondie et aux solutions d'analyse et de données de pointe des marques Firco et Bankers Almanac, Accuity offre une confiance, une efficacité et une conformité inégalées à ses clients du monde entier. Faisant partie de RELX, un fournisseur mondial d'outils d'analyse et de décision basés sur l'information pour les professionnels et les entreprises, Accuity fournit des solutions aux banques et aux entreprises du monde entier depuis 180 ans.

