Le musée préfectoral d'art et de design de Toyama annonce les lauréats de la 13e édition International Poster Triennial de Toyama 2021

TOYAMA, Japon, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Le Musée préfectoral d'art et de design de Toyama a annoncé les lauréats de la 13e édition de l'International Poster Triennal de Toyama 2021 (ci-après « IPT2021 »), la seule exposition internationale d'affiches sur appel ouvert au Japon qui se tient tous les trois ans.

Les oeuvres primées ont été sélectionnées parmi 5 943 candidatures provenant de 64 pays et régions différents toutes catégories de l'IPT2021 confondues, après un processus de sélection strict.

Toutes les affiches récompensées seront exposées au Musée préfectoral d'art et de design de Toyama à partir du samedi 10 juillet.

https://tad-toyama.jp/en/

Lauréats

- Catégorie A et catégorie B

Grand prix :

Woodtli, Martin (Suisse)

Prix d'or :

Lu, Junyi (Chine continentale)

Schraivogel, Ralph (Suisse)

Prix d'argent :

Huang, He (Chine continentale)

Super Terrain (Quentin Bodin, Luc De Fouquet, Lucas Meyer) (France)

Ueda, Nanako (Japon)

Prix de bronze :

Balmer Hahlen (Priscilla Balmer et Yvo Hahlen) (Suisse)

Haas, Anna (Suisse)

He, Jianping (Allemagne)

Hickmann, Fons (Allemagne)

Okumura, Yukimasa (Japon)

Orosz, Istvan (Hongrie)

Shibuya, Katsuhiko (Japon)

We Play Design (Sophie Rubin et Cedric Rossel) (Suisse)

- Catégorie U30+STUDENT

Prix d'or :

Soejima, Tomoya (Japon)

Prix d'argent :

Xu, Shao-Ting (Taïwan)

Zhou, Yihang (Chine continentale)

Prix de bronze :

Danilava, Agata (Biélorussie)

Iwata, Shonosuke (Japon)

Kageuji, Mayu (Japon)

Koyama, Rieko (Japon)

Lin, Meng-Chih (Taiwan)

Sato, Hayato (Japon)

Shevelenkova, Ksenia (Russie)

Song, Chunwei (Chine continentale)

Wang, Jia-Min (Taïwan)

Liste des oeuvres : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202107087445-O1-8cKkYOwX.pdf

- Juges (dans l'ordre du syllabaire japonais)

Katsumi Asaba (juré de deuxième sélection)

Yoshiaki Irobe (juré de la sélection préliminaire)

Noriko Kawakami (juré de la sélection préliminaire)

Taku Satoh (juré de la sélection préliminaire/secondaire)

Keiichiro Fujisaki (juré de la sélection préliminaire)

Shin Matsunaga (juré de deuxième sélection)

Ken Miki (juré de la sélection préliminaire/secondaire)

Kiyonori Muroga (juré de la sélection préliminaire)

- 13e édition de l'International Poster Triennial de Toyama 2021 (IPT2021)

Période : Du samedi 10 juillet au dimanche 5 septembre 2021

Lieu : 2F, salles d'exposition 2, 3 et 4, Musée préfectoral d'art et de design de Toyama

Admission : 1 100 yens (*850 yens) pour les adultes, 550 yens (*420 yens) pour les étudiants. Les droits d'entrée marqués par (*) sont appliqués pour les groupes de 20 personnes ou plus.

