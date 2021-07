Kyodo News Images (KI) lance une nouvelle plate-forme de vente en ligne améliorée « Image Link Global (ILG) »





TOKYO, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Kyodo News Images Inc. (ci-après « KI »), une société du groupe Kyodo News, l'agence de presse hôte des Jeux olympiques de Tokyo 2020, a lancé en juillet une nouvelle plate-forme de vente en ligne améliorée, « Image Link Global (ILG) », pour les clients du monde entier.

Image Link Global (ILG) : https://imagelinkglobal.com/

(Image1 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102619/202107087424/_prw_PI2fl_4w11220d.jpg)

(Image2 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102619/202107087424/_prw_PI3fl_7cESkx2R.jpg)

(Image3 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102619/202107087424/_prw_PI4fl_Z42sf89s.jpg)

En réponse aux demandes des clients, KI a apporté des changements importants à son système de distribution, mettant à disposition une gamme plus large de produits via une plate-forme redéveloppée avec une interface utilisateur grandement améliorée.

Image Link Global (ILG) ne vendait auparavant que des photos éditoriales japonaises. Aujourd'hui, la base de données de KI a été améliorée et étendue pour gérer une large sélection de photos et de vidéos éditoriales japonaises et internationales, avec en plus des images créatives japonaises.

La sélection de contenus japonais est d'une grande diversité, avec notamment des photos et des vidéos liées à la politique, à la technologie, aux catastrophes et aux accidents japonais, ainsi que des images de la nourriture, des paysages et de la culture du Japon, entre autres sujets.

Ces photos et vidéos du Japon et d'ailleurs dans le monde peuvent être utilisées sur différentes plates-formes comme les publications imprimées, la télévision, les sites web et plus encore.

Les Jeux olympiques vont commencer le 23 juillet et ILG est prêt et disponible dès maintenant. Consultez le nouveau site web de KI pour les mises à jour.

Kyodo News Images : https://kyodoimages.jp/index-en.html

(Logo :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102619/202107087424/_prw_PI1fl_a9zMVREA.jpg)

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 04:33 et diffusé par :