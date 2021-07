Écoutez votre corps avec les nouveaux PowerBuds Pro d'Amazfit, des écouteurs TWS dotés de fonctions avancées de suivi de la santé





Le système de suivi de la santé et de la forme physique de pointe et de réduction active du bruit jusqu'à 40 dB dans différentes situations font des PowerBuds Pro d'Amazfit des compagnons essentiels

CUPERTINO, Californie, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Amazfit , une marque de Zepp Health (NYSE : ZEPP), a lancé les Amazfit PowerBuds Pro, ses nouveaux écouteurs stéréo sans fil (TWS) dotés de fonctionnalités avancées de suivi de la santé et de forte réduction active du bruit dans de multiples situations. En tant que marque mondiale leader sur le marché des vêtements intelligents, Amazfit développe des produits et des technologies innovants dans plusieurs catégories.

Surveillance de la fréquence cardiaque pendant l'exercice

Les PowerBuds Pro d'Amazfit sont équipés d'un capteur de fréquence cardiaque intra-auriculaire PPG de pointe qui surveille la fréquence cardiaque pendant l'exercice. Une pression sur un écouteur permet de connaître la fréquence cardiaque actuelle et les écouteurs émettent une alerte lorsque la fréquence cardiaque est trop élevée.

Détection de l'angle de position assise de la colonne cervicale

Grâce à l'accéléromètre intégré, les Amazfit PowerBuds Pro peuvent détecter l'angle d'assise de votre colonne cervicale. Si vous restez trop longtemps dans une position fixe, les écouteurs jouent une mélodie qui vous rappelle de bouger votre tête et votre cou, vous aidant ainsi à améliorer votre posture, à soulager les douleurs cervicales et les maux de tête et à prévenir les problèmes de santé de la colonne cervicale à long terme.

Protection auditive intelligente

Les Amazfit PowerBuds Pro surveillent le niveau de décibels du contenu audio que vous écoutez en temps réel et, conformément aux normes de protection auditive de l'Organisation mondiale de la santé, fournissent des suggestions sur la réduction du volume et la durée d'écoute recommandée dans l'application Zepp, afin de protéger votre audition.

Reconnaissance intelligente de la course à pied

Pour rendre l'entraînement plus fluide, les Amazfit PowerBuds Pro peuvent également reconnaître intelligemment le début de vos courses à pied et commencer automatiquement à suivre les données sportives pertinentes.

Réduction active du bruit jusqu'à 40 dB dans plusieurs situations

Les Amazfit PowerBuds Pro offrent une réduction active du bruit allant jusqu'à 40 dB grâce à une technologie hybride de réduction du bruit adaptative et d'isolation acoustique passive. La réduction active du bruit multi-scénario permet aux utilisateurs de passer d'un mode à l'autre tout au long de la journée :

Le mode intérieur annule les bruits tels que les tapotements sur des claviers et la climatisation, ainsi que les bruits de fond, lorsque vous devez vous concentrer.

annule les bruits tels que les tapotements sur des claviers et la climatisation, ainsi que les bruits de fond, lorsque vous devez vous concentrer. Le mode voyage bloque le grondement des moteurs des transports publics et des avions, mais vous pouvez toujours entendre les annonces.

bloque le grondement des moteurs des transports publics et des avions, mais vous pouvez toujours entendre les annonces. Le mode entraînement vous permet d'entendre les bruits de la circulation, de sorte que vous puissiez faire de l'exercice en plein air en toute sécurité, mais bloque les bruits ambiants comme le vent.

vous permet d'entendre les bruits de la circulation, de sorte que vous puissiez faire de l'exercice en plein air en toute sécurité, mais bloque les bruits ambiants comme le vent. Le mode adaptatif ajuste automatiquement la réduction du bruit en fonction de votre environnement.

Réduction des bruits d'appel par 3 microphones

Avec trois microphones dans chaque écouteur, la qualité des appels est améliorée par un algorithme de réduction des bruits d'appel d'IA et la voix humaine est optimisée pour des appels d'une clarté exceptionnelle.

Un son de qualité supérieure jusqu'à 30 heures

Où que vous soyez et quoi qu'il se passe autour de vous, les écouteurs offrent un son immersif et dynamique pendant neuf heures, qui peut être prolongé jusqu'à 30 heures avec le boîtier de charge.

Le lancement des Amazfit PowerBuds Pro représente une percée dans l'industrie des écouteurs et ils constituent un ajout important au portefeuille d'Amazfit. Les Amazfit PowerBuds Pro seront disponibles en précommande à partir du 15 juillet aux États-Unis, à partir de 149,99 $ via le site officiel d'Amazfit ( https://us.amazfit.com/products/amazfit-powerbuds-pro ) et à partir de 129,90 ? en France , en Espagne , en Italie et en Allemagne .

Amazfit a également annoncé que l'Amazfit GTR 2 LTE, doté d'une fonction d'appel eSIM, sera disponible dans le cadre de partenariats avec deux opérateurs européens appartenant au géant des télécommunications Telefonica : Movistar en Espagne et O2 en Allemagne. Les opérateurs soutenant d'autres marchés seront annoncés dans un avenir proche. L'Amazfit GTR 2 LTE sera disponible sur le site officiel d'Amazfit ( Allemagne et Espagne ) et sur Amazon ( Allemagne et Espagne ) à partir de 249 ? seulement au troisième trimestre 2021.

Pour voir des images des produits en haute résolution, veuillez cliquer sur les liens de téléchargement suivants : ( PowerBuds Pro / GTR 2 LTE ).

À propos d'Amazfit

Créée en septembre 2015, Amazfit propose plusieurs séries de montres et de bracelets intelligents, de l'usage quotidien à l'usage sportif en plein air, ainsi que d'autres matériels intelligents liés au sport et à la santé, notamment des écouteurs sportifs TWS, des tapis de course intelligents, des balances de composition corporelle intelligentes et des équipements sportifs. Avec une gamme complète de produits offrant une expérience utilisateur exceptionnelle, Amazfit maximise sa capacité à satisfaire les besoins de différents groupes de consommateurs.

À l'heure actuelle, les produits Amazfit sont commercialisés dans plus de 90 pays et régions, dont les États-Unis, l'Allemagne ou encore le Japon. Amazfit a largement contribué au classement de Zepp Health dans le top 4 des livraisons mondiales de montres intelligentes pour adultes au premier trimestre 2021*, avec une croissance mondiale de 68,8 % en glissement annuel pour les montres et les bracelets intelligents.

