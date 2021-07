Radisys lance les terminaux de ligne optique Combo PON structurels pour les réseaux FTTX de prochaine génération





Radisys® Corporation, un leader mondial en solutions de télécommunications ouvertes, a lancé aujourd'hui le terminal de ligne optique (OLT) Combo PON dans le cadre du portefeuille Radisys Connect Open Broadband pour les fournisseurs de services haut débit. La famille complète des OLT de Radisys comprend des versions à 16 et 32 ports, dont une variante est l'OLT Combo PON structurel qui prend en charge à la fois G-PON (2 488 Gbit/s en réception/1,244 Gbit/s en émission) et XGS-PON (10 Gbit/s symétriques) dans le même port PON de l'OLT. Les OLT structurels sont basés sur l'architecture de référence VOLTHA/SEBA. Ils sont éprouvés et échelonnés pour les déploiements commerciaux d'aujourd'hui.

Faits saillants des actualités

Un nombre croissant de fournisseurs de services mondiaux vont de l'avant en privilégiant XGS-PON en tant que technologie PON de prochaine génération. La firme d'analystes Dell-Oro Group prédit que XGS-PON sera la technologie PON privilégiée pour l'avenir.

L'OLT Combo PON de Radisys permet aux fournisseurs de haut débit de bénéficier de la technologie ouverte G-PON ainsi que de mises à niveau flexibles pour accroître et déployer XGS-PON sans démantèlement ni remplacement coûteux.

Le Combo PON OLT de Radisys est une boîte blanche ouverte, flexible, hautement évolutive de qualité opérateur conçue pour répondre aux exigences clés des fournisseurs de services. La flexibilité complète en matière de port PON autorise G-PON, XGS-PON ou Combo PON (G-PON et XGS-PON) sur n'importe quel port de la même plateforme. L'architecture ouverte permet des réductions de coûts axées centre de données et des densités de ports élevées, et est donc adaptée aux services résidentiels, cloud et d'entreprise pour simplifier les déploiements et réduire les dépenses d'exploitation. La compatibilité avec tous les logiciels ONF VOLTHA, y compris le logiciel Connect Broadband Access Controller (CBAC) de Radisys, permet aux fournisseurs de services de faire évoluer le matériel en fonction des besoins, tandis que le logiciel de gestion et tous les autres composants Connect Open Broadband demeurent intacts. Les opérateurs ont la flexibilité de déployer des fonctions virtualisées soit de manière distribuée au sein du CPU de l'OLT, soit en tant que fonction centralisée hébergée sur un serveur externe ou sur un cloud public ou privé.

Les OLT Combo PON de Radisys font partie de la suite de produits Connect Open Broadband, qui comprend des logiciels, du matériel et une gestion ouverts et désagrégés.

La famille complète d'OLT de Radisys comprend également les OLT à 16 et 32 ports. Le G-PON OLT à 32 ports de Radisys (RLT-3200G) a été certifié récemment pour VOLTHA v2.8 via le programme de certification continue de l'Open Networking Foundation.

« Les OLT Combo PON de Radisys offrent aux fournisseurs de haut débit un avantage économique optimal ainsi que la flexibilité d'utiliser à la fois G-PON et XGS-PON dans leurs réseaux, en réduisant l'espace et la consommation énergétique », a déclaré Harris Razak, vice-président directeur Accès haut débit chez Radisys. « Tous les produits du portefeuille Connect Open Broadband utilisent le même système de gestion et le même logiciel de contrôle, ce qui permet à nos clients fournisseurs de choisir les fonctionnalités et la capacité dont ils ont besoin sans changer les autres éléments de réseau, réduisant ainsi leur coût total de propriété et optimisant leurs dépenses en capital et leurs dépenses d'exploitation. »

« Nous sommes heureux que l'OLT G-PON à 32 ports de Radisys ait été certifié VOLTHA dans le cadre du programme de certification continue de l'ONF. Cette certification, ainsi que l'introduction de l'OLT Combo PON de Radisys avec prise en charge de VOLTHA/SEBA, offrent aux fournisseurs de services haut débit davantage de choix en matière de solutions pour leurs déploiements FTTX », a ajouté Guru Parulkar, directeur exécutif de l'ONF. « En tant que membre partenaire de l'ONF, Radisys a largement contribué au développement des conceptions de référence ouverte ONF ainsi qu'à la commercialisation de solutions ONF. Le programme de certification continue veille à ce que les fournisseurs de services puissent facilement identifier les produits certifiés pour des projets ONF spécifiques au sein de l'écosystème dynamique de fournisseurs qui livrent et déploient des plateformes ONF open source. »

