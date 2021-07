Un nouveau test salivaire COVID-19 rend le dépistage beaucoup plus facile pour tous les âges





La société du Royaume-Uni Intelligent Fingerprinting, le fabricant du premier test de dépistage de drogue à la base des empreintes digitales, vient de développer un test salivaire simple à flux latéral pour le dépistage rapide de l'antigène COVID-19. Contrairement aux tests actuels de la COVID-19 qui nécessitent un écouvillon invasif et inconfortable à insérer dans le nez ou la gorge, le test d'Intelligent Fingerprinting utilise un écouvillon simple pour collecter un échantillon de salive juste à l'intérieur de la joue. La bandelette test a été délibérément conçue pour être simple et fabriquée de telle manière à utiliser très peu de plastique ; le boitier plastique associé aux tests à flux latéral n'étant pas présent.

Le test COVID-19 salivaire facile d'Intelligent Fingerprinting est très pratique pour la collection d'échantillon chez les personnes vulnérables et les enfants. Il facilite le dépistage fréquent dans plusieurs milieux comme écoles, lieux de travail, événements publics, Ehpad, milieux sanitaires, aéroports et prisons. Les résultats sont disponibles en 20 minutes ? trois fois plus vite que les tests à flux latéral actuels qui prélèvent l'échantillon dans le nez ou la gorge.

« Ceux qui ont fait un test de la COVID-19 par le nez ou la gorge savent comment il peut être désagréable. En développant notre nouveau test salivaire COVID-19, nous avons réussi à associé les avantages d'une collection d'échantillons plus simple avec des niveaux d'exactitude plus élevés, en utilisant notre technologie actuelle », a expliqué le directeur général d'Intelligent Fingerprinting Philip Hand.

« L'introduction de notre nouveau test de dépistage de la COVID-19 a été conçu, développé et fabriqué au sein du Royaume-Uni sur une période de dix mois. La capacité de fabrication dans notre usine de Cambridge, qui utilise des équipements existants et possède la norme de contrôle de qualité ISO 13485, est prête à faciliter la production de millions de tests par mois. Nous prévoyons de travailler avec des partenaires de distribution actuels et nouveaux afin de rendre ce test disponible à travers de nombreux marchés », a-t-il ajouté.

