Royaume-Uni - Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publie une note d'information sur l'innovation MedTech concernant « Trublood®- Prostate » pour le diagnostic de précision non invasif du cancer de la prostate, décrit par les experts comme un « grand changement »

LONDRES, 14 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Datar Cancer Genetics, une société d'analyse et de diagnostic du cancer non invasif de premier plan au niveau mondial, dont le siège social de la recherche se trouve à Nasik, en Inde, a annoncé la publication du MedTech Innovation Briefing (MIB), reconnu au niveau international, du National Institute for Health and Care Excellence (NICE) du Royaume-Uni, sur son test « Trublood®- Prostate » marqué CE, destiné à être utilisé pour le triage de précision des patients afin d'éviter les biopsies invasives inutiles.

Les MIB sont publiés sous forme de séries de « conseils NICE » à l'intention des hôpitaux du National Health Service (NHS) britannique et des groupes de commissionnement clinique / payeurs qui envisagent d'utiliser des technologies innovantes. Le briefing du NICE souligne ce qui suit :

« Les aspects innovants sont que Trublood®-Prostate utilise le profilage par immunocytochimie (ICC) pour caractériser les cellules tumorales circulantes (CTC) spécifiques de l'adénocarcinome de la prostate, isolées du sang des patients.

La place prévue dans le parcours de soins serait soit de trier les patients symptomatiques suspectés de cancer de la prostate avant de subir une biopsie invasive conventionnelle de la prostate, soit d'obtenir un diagnostic chez les personnes symptomatiques suspectées de cancer de la prostate qui ne sont pas aptes à subir une biopsie de la prostate dans les établissements primaires, secondaires et tertiaires.

Trublood®- Prostate est le premier test de diagnostic in vitro basé sur les C-ETACS et les CTCs isolés à partir d'échantillons de sang.

Trublood®-Prostate a le potentiel pour devenir un test de diagnostic innovant et peu invasif pour la détection du cancer de la prostate.

Tous les experts ont convenu que le Trublood®-Prostate a le potentiel pour être utilisé en plus des procédures de soins standard.

Les experts ont également déclaré qu'un test sanguin qui pourrait distinguer les hommes qui ont besoin ou non de subir une biopsie ou qui permettrait de poser un diagnostic sans biopsie changerait la donne dans le traitement actuel du cancer de la prostate.

Un expert a déclaré que l'aspect innovant est la technique d'enrichissement des CTC et que le délai de 8 jours est une caractéristique utile.

Un expert a ajouté qu'à l'avenir, le test de diagnostic pourrait être utilisé avec le PSA comme un outil de dépistage de précision du cancer de la prostate.

Un expert a déclaré que Trublood®-Prostate a le potentiel d'augmenter la précision du diagnostic pour les personnes ayant des valeurs sériques de PSA dans la fourchette intermédiaire (c'est-à-dire entre 4 et 10). »

Trublood®-Prostate est une biopsie liquide sanguine non invasive destinée au triage diagnostique des personnes présentant un risque élevé de cancer de la prostate. Il détecte les Ensembles de cellules associées aux tumeurs circulantes (C-ETAC) spécifiques à la prostate, qui sont omniprésentes dans le sang des personnes atteintes d'un cancer de la prostate et non détectables chez les personnes en bonne santé ou les patients atteints d'affections bénignes de la prostate. Il a une précision de 99,50 % pour détecter l'adénocarcinome de la prostate, une sensibilité de 100 % et une spécificité de 99,33 %. Le test sera disponible à partir d'août 2021 au prix de 810 euros environ.

Plus de 4,4 millions de biopsies de la prostate sont réalisées chaque année dans le monde. Parmi celles-ci, environ 75 % des cas de cancer de la prostate sont rétrospectivement jugés inutiles en raison d'affections prostatiques bénignes confondantes. Ainsi, environ 3,3 millions de biopsies de la prostate sont évitables. Les biopsies de la prostate ne sont pas exemptes de risques procéduraux et un diagnostic précis avant toute biopsie serait facile pour le patient. La réduction du nombre de biopsies indique également une réduction significative de la charge sur les dépenses et les infrastructures de gestion du cancer, une réduction des temps d'attente et une réduction des renvois.

Le Dr Tim Crook, oncologue médical à l'hôpital Broomfield de Chelmsford (Royaume-Uni), a déclaré que « Trublood®-Prostate est un test innovant et non invasif pour le cancer de la prostate qui offre une sensibilité et une spécificité sans précédent, sans les risques et la morbidité associés à la biopsie des tissus. L'utilité de Trublood®-Prostate démontre clairement le potentiel de la technologie basée sur le CETAC pour la détection précoce de plusieurs autres types de cancer, avec des implications dans le diagnostic et le dépistage du cancer ».

Le Dr Vineet Datta, directeur général de Datar Cancer Genetics, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir le NICE MIB sur l'utilisation de Trublood®-Prostate. Le NICE est considéré comme la principale autorité mondiale en matière d'évaluation des technologies médicales innovantes et utilise des processus rigoureux pour évaluer les résultats cliniques et économiques. Nous sommes extrêmement fiers que Trublood®-Prostate soit reconnu comme une innovation pour une meilleure gestion des suspicions de cancer de la prostate. Cette réunion préparatoire aidera les décideurs du secteur de la santé au Royaume-Uni et dans le monde entier à envisager l'adoption de Trublood® pour une gestion plus efficace des individus symptomatiques. Nous restons pleinement engagés à respecter des normes de qualité absolues et à pousser l'innovation dans les techniques de diagnostic non invasives pour les cancers difficiles à biopsier. »

À propos de DATAR Cancer Genetics

Datar Cancer Genetics est une société de recherche sur le cancer de premier plan, spécialisée dans les techniques non invasives permettant d'améliorer le diagnostic, les décisions thérapeutiques et la gestion du cancer. Datar Cancer Genetics dispose d'installations ultramodernes accréditées par le College of American Pathologists (CAP), CLIA, ISO15189, ISO9001 et ISO27001. La société est présente au Royaume-Uni, en Allemagne et en Inde.

