Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services annonce l'élargissement de sa relation avec BestSecret





Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, une société de logistique externalisée mondiale et l'un des principaux fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement et de logistique de commerce électronique en Europe, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa relation avec BestSecret, une communauté d'achat en ligne réservée aux membres qui proposent des marques de créateurs à prix réduit.

Grâce à cet accord élargi, Ingram Micro assumera la gestion des activités d'exécution des articles en vrac de BestSecret, constitués principalement de produits du secteur Maison & Vie. Dans les années à venir, il est prévu que plusieurs millions d'articles seront expédiés chaque année depuis l'entrepôt d'Ingram Micro à Großbeeren, en Allemagne, aux clients de BestSecret dans 30 pays.

« La société Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services nous a impressionnés comme partenaire digne de confiance et collaboratif dans la gestion de notre activité existante et nous sommes confiants dans notre choix d'élargir notre travail avec elle au fur et à mesure que nous continuons de croître », a déclaré Christian Klein, directeur du développement du réseau logistique, BestSecret.

Depuis 2019, BestSecret fait confiance à Ingram Micro pour gérer son Centre d'excellence pour les retours de mode, situé à Swiebodzin, en Pologne. Le site propose de nombreux services à valeur ajoutée allant du nettoyage à la vapeur à la personnalisation des produits, en passant par les emballages cadeaux, etc.

À propos de BestSecret

BestSecret est un détaillant de commerce électronique de première classe pour les articles de créateurs basé à Dornach, en Allemagne, près de Munich. Les membres de la communauté d'achat exclusive ont accès à des produits à prix très réduits de plus de 3000 marques de créateurs. La gamme comprend 500 000 articles de haute qualité des catégories mode, chaussures, accessoires et maison et vie.

À propos d'Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services

Les Services Commerce et Cycle de vie, d'Ingram Micro fournissent des solutions de chaîne d'approvisionnement qui relient l'offre et la demande. De la logistique transfrontalière au dropshipping, en passant par la gestion des retours, la mise au rebut de ressources IT, le remarketing, la distribution et plus encore, nos solutions stimulent la croissance sur les marchés du commerce et de la technologie. La société sert avec fierté des clients divers allant de marques à croissance rapide à des entreprises du classement Global 2000 et est engagée à faciliter leur succès grâce à son réseau d'entrepôts mondial, sa technologie de calibre mondial, ses partenariats stratégiques, et ses décennies d'expérience. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ingrammicroservices.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 juillet 2021 à 00:05 et diffusé par :