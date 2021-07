Cintas Corporation est reconnu comme "Meilleur lieu de travail pour l'insertion du handicap"





Cintas Corporation a le plaisir d'annoncer avoir de nouveau été reconnu en tant que "Meilleur lieu de travail pour l'insertion du handicap" après avoir reçu un score qualificatif élevé au Disability Equality Index® 2021, la principale ressource à caractère non lucratif consacrée à l'insertion du handicap dans l'entreprise à l'échelle mondiale.

La note de 90 reçue par Cintas témoigne de son engagement continu à composer et développer des équipes très diversifiées représentatives des communautés dans lesquelles la société évolue dans toute l'Amérique du Nord.

"Cintas est fier de constituer des équipes diversifiées qui reflètent notre communauté, et c'est pour nous un honneur d'être reconnus pour les initiatives que nous avons déployées afin de soutenir nos collaborateurs atteints de handicaps", déclare Max Langenkamp, responsable de la diversité et vice-président principal des ressources humaines de Cintas. "Chaque collaborateur chez Cintas apporte une perspective unique à notre mission d'aider les entreprises à se préparer pour une nouvelle journée de travail (Ready for the Workday®). Nous sommes ravis d'être à nouveau reconnus cette année par le Disability Equality Index, mais nous savons également que les efforts doivent continuer en vue d'une inclusion et d'une assistance accrues."

Participant au processus de notation du Disability Equality Index pour la deuxième année consécutive, Cintas reçoit une seconde distinction de "Meilleur lieu de travail pour l'insertion du handicap" avec un score de 90.

Sur les 191 entreprises s'étant qualifiées au Disability Equality Index en 2021 avec des scores de 80 ou plus, Cintas fait partie des 81 entreprises à avoir obtenu un score d'au moins 90. En outre, Cintas est l'une des deux sociétés de services industriels spécialisés à s'être qualifiée cette année.

Le Disability Equality Index est une initiative conjointe entre l'American Association of People with Disabilities (AAPD) et Disability:IN. Il s'agit d'un outil d'évaluation de l'insertion du handicap créé par le DEI Advisory Committee, un groupe composé de dirigeants d'entreprise, d'experts en politique, et de défenseurs des personnes handicapées. Entrant dans sa septième année, le DEI s'est fixé pour mission d'aider les entreprises à avoir un impact positif sur le chômage et le sous-emploi des personnes atteintes de handicaps.

Le DEI 2021 a mesuré:

Culture et leadership

Accès au niveau de l'entreprise

Les pratiques d'emploi, notamment les prestations, le recrutement, l'emploi, la formation, la rétention et l'avancement, et les aménagements

Engagement envers la communauté

Diversité des fournisseurs

Activités hors États-Unis (facteur non pondéré)

Ce qu'elles disent à propos du Disability Equality Index 2021

Jill Houghton, présidente et CEO de Disability:IN

"Nous sommes heureux travailler au côté de 319 entreprises cette année pour le Disability Equality Index. L'engagement des entreprises en faveur de l'insertion du handicap passe en partie par la reconnaissance de votre approche pour ensuite stimuler les investissements nécessaires à l'instauration d'un changement à échelle. L'inclusion et l'accessibilité recoupent tous les aspects de l'entreprise, depuis la représentation culturelle au sein du personnel, jusqu'à l'accélération technologique, en passant par la diversification de la chaîne d'approvisionnement. Il s'agit là d'opportunités concrètes que les entreprises peuvent saisir pour créer un impact durable pour leur activité et leur image."

Maria Town, présidente et CEO de l'American Association of People with Disabilities (AAPD)

"Le Disability Equality Index met à l'honneur les entreprises qui estiment avoir un rôle à jouer dans la création d'une société plus équitable pour les personnes atteintes de handicaps. C'est un catalyseur pour la défense des droits des 60 millions d'Américains vivant avec des handicaps et un outil pour promouvoir l'accès à l'emploi, aux technologies et aux soins de santé. Nous sommes aujourd'hui ravis de voir les progrès réalisés dans ce domaine."

À propos de Cintas Corporation

Cintas Corporation aide plus d'un million d'entreprises, de tous types et de toutes tailles, à être prêtes (Readytm) à ouvrir leurs portes tous les jours, en toute confiance, en leur fournissant des produits et des services qui contribuent à maintenir une propreté, une sécurité et une présentation exemplaires. En proposant des uniformes, tapis, serpillières, fournitures hygiéniques, produits de premiers secours et de sécurité, formations à la sécurité, extincteurs, gicleurs et services d'alarme, Cintas aide ses clients à se préparer pour la journée de travail (Ready for the Workday®). La société a également créé le programme Propreté totaletm, le premier service de ce type à offrir la livraison planifiée de fournitures de nettoyage essentielles, un service de blanchisserie hygiénique, ainsi que des produits et services de désinfection et d'assainissement. Cintas, dont le siège social est situé à Cincinnati, est une société publique figurant au palmarès Fortune 500, cotée au Nasdaq Global Select Market sous le mnémo CTAS et faisant partie des indices Standard & Poor's 500 et Nasdaq-100.

À propos du Disability Equality Index®

Le Disability Equality Index (DEI) est un outil comparatif complet qui aide les entreprises à élaborer une feuille de route d'actions mesurables et concrètes pour atteindre l'insertion du handicap et l'équité. Chaque société reçoit un score, sur une échelle de zéro à 100. Les sociétés obtenant un score égal ou supérieur à 80 sont désignées "Meilleur lieu de travail pour l'insertion du handicap". Le DEI est une initiative conjointe de l'American Association of People with Disabilities (AAPD), le plus grand organisme de défense des droits des personnes handicapées du pays, et de Disability:IN, le réseau international d'insertion du handicap en entreprise, visant à promouvoir collectivement l'inclusion des personnes atteintes de handicaps. Les deux organisations sont complémentaires et apportent des atouts uniques qui rendent ce projet pertinent et crédible auprès des entreprises et de la communauté des personnes handicapées. Cet outil a été développé par le DEI Advisory Committee, un groupe composé de dirigeants d'entreprise, d'experts en politique, et de défenseurs des personnes handicapées. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.DisabilityEqualityIndex.org.

À propos de l'American Association of People with Disabilities (AAPD)

L'AAPD est un rassembleur, une passerelle et un catalyseur du changement, avec pour mission d'accroître la portée politique et économique des personnes atteintes de handicaps. En tant que qu'organisme national de défense des droits des personnes handicapées, l'AAPD s'engage en faveur des pleins droits civils pour les plus de 50 millions d'Américains atteints de handicaps. Plus d'informations sur www.aapd.com.

À propos de Disability:IN®

Disability:IN est une organisation internationale promouvant l'insertion du handicap et l'équité dans l'entreprise. Plus de 270 sociétés font confiance à Disability:IN pour déployer l'insertion du handicap dans l'ensemble de leur structure et dans l'écosystème élargi. En s'appuyant sur les références les plus exhaustives en matière d'insertion du handicap, sur des conférences et des programmes de premier plan, et sur les conseils et l'engagement d'experts, Disability:IN travaille au côté des plus grandes entreprises pour générer un impact commercial et sociétal à long terme. Rejoignez-nous sur disabilityin.org/AreYouIN #AreYouIN.

