rf IDEAS remporte le prix HP Partner Award 2021 pour l'agilité des partenaires





rf IDEAS, l'un des principaux fabricants de lecteurs d'identifiants pour l'authentification et l'accès logique, annonce fièrement avoir reçu le prix HP Partner Award 2021 pour l'agilité des partenaires.

Présenté lors de la conférence virtuelle des partenaires des développeurs HP 2021, ce prix récompense rf IDEAS pour son rôle dans l'obtention par HP d'un contrat de déploiement mondial intégrant des lecteurs dotés de la technologie Bluetooth® Low Energy. La Société est reconnue pour son agilité de développement et sa gestion des changements et des défis au cours de la dernière année. « Ce prix représente l'excellente relation que nous avons entretenue avec HP », a déclaré David Cottingham, président de rf IDEAS. « Nous avons pu faire passer l'authentification sécurisée au niveau supérieur en déployant une solution qui combine des informations d'identification mobiles et des badges physiques sécurisés pour les employés. Au cours d'une année difficile, nous avons été en mesure de respecter des délais de livraison serrés et d'offrir une assistance continue à HP et à ses clients bien après que le produit ait quitté notre entrepôt.?»

Durant les 13 dernières années, rf IDEAS et HP se sont associés pour mettre au point une technologie d'authentification de pointe et l'intégrer aux solutions d'impression sécurisée que HP offre à de nombreuses grandes entreprises dans plusieurs secteurs verticaux à travers le monde. Au cours de cette mission, rf IDEAS a construit une chaîne d'approvisionnement robuste pour desservir HP et ses diverses voies de commercialisation telles que le MPS direct ou un canal indirect via des distributeurs mondiaux.

« En raison de la pandémie, il a fallu surmonter de nombreux nouveaux obstacles techniques et logistiques pour fournir une solution hautement complexe et personnalisée. Être capable de s'adapter à un environnement en constante évolution d'une manière positive et productive nécessite un véritable partenariat, de la flexibilité et une détermination à gagner », a déclaré Paul Birkett, responsable des solutions logicielles commerciales de HP pour son activité d'impression. « La réactivité de rf IDEAS à l'évolution rapide des besoins des clients de HP est ce qui les a distingués. rf IDEAS a joué un rôle déterminant dans notre collaboration avec ce client essentiel, et sans le travail de ce partenaire, nous n'aurions pas remporté un contrat mondial de services d'impression gérés pesant plusieurs millions de dollars. »

C'est la cinquième fois que HP décerne un prix à rf IDEAS pour diverses réalisations, notamment Customer Focus en 2020, Partner Sales Excellence en 2017, Partner Collaboration in Excellence en 2016 et Partner in Excellence en 2014.

En savoir plus sur les solutions d'impression sécurisée rf IDEAS (lien : https://www.rfideas.com/solutions/secure-print-management).

À propos de rf IDEAS

rf IDEAS, Inc. est un leader des solutions d'accès logique pour les soins de santé, le secteur manufacturier, les gouvernements, l'enseignement et les entreprises. Adoptés par des utilisateurs du monde entier et soutenus par les solides partenariats de l'entreprise avec les principaux fournisseurs de gestion des accès aux identités, les lecteurs WAVE ID® (anciennement pcProx®) de rf IDEAS ouvrent la voie à des solutions innovantes pour l'authentification unique, l'impression sécurisée, le traçage de la présence et l'authentification mobile tout en prenant en charge presque toutes les technologies d'identification dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.rfIDEAS.com.

rf IDEAS® est une marque déposée de rf IDEAS, Inc. Toutes les autres marques de commerce, marques de service, et appellations de produits ou de services appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

