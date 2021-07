Cepton remporte le plus grand marché de production en série de lidars ADAS, de l'industrie, auprès d'un équipementier automobile mondial de premier plan, basé à Detroit





Le fournisseur de solutions lidar, Cepton Technologies, Inc. (« Cepton ») a annoncé avoir obtenu un contrat de production en série, de lidars ADAS, auprès d'un équipementier automobile mondial de premier plan, basé à Detroit (« FEO basé à Detroit »), représentant le plus grand marché de toute l'industrie à ce jour [1]. Il s'agit d'une étape historique aussi bien pour l'industrie du lidar, que pour la Société Cepton, basée dans la Silicon Valley, qui célèbre son cinquième anniversaire ce mois-ci.

Le Fabricant d'équipement d'origine, basé à Detroit, (FEO basé à Detroit) devrait déployer les lidars de Cepton dans ses systèmes avancés d'aide à la conduite automobile (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS), de nouvelle génération, sur plusieurs classes et modèles de véhicules, ne se limitant pas seulement aux voitures de luxe. Cela marque le potentiel d'une première adoption en masse, de la technologie lidar pour l'ADAS automobile, avec un déploiement prévu dans des véhicules particuliers à partir de 2023.

Cepton a obtenu ce contrat inédit de production en série, en partenariat avec Koito Manufacturing Co., Ltd. (« Koito »), l'un des principaux fournisseurs d'éclairage automobile de niveau 1, qui est à la fois partenaire et investisseur de Cepton. Dans le cadre de ce partenariat, Cepton a décerné une licence non exclusive à Koito, pour fabriquer une version du lidar de qualité automobile, basé sur la technologie MMT® de Cepton, Vista®-X90, en utilisant des composants et des technologies clés de Cepton. Des progrès substantiels ont été réalisés dans le développement du produit Vista®-X90 au cours des 18 derniers mois depuis l'attribution du contrat de production en série.

Les nombreux modèles de véhicules du FEO, déjà intégrés dans le programme de production en série font de ce contrat le plus important à ce jour, au niveau du secteur. Le déploiement des lidars de Cepton dans ces modèles de véhicules, ainsi que dans les modèles qui devraient être ajoutés au cours des années à venir chez le FEO basé à Détroit, devrait dépasser de manière significative celui de tous les autres programmes de production de lidars, en série, annoncés publiquement. Ceci témoigne de la qualité des lidars basés sur la technologie brevetée MMT® de Cepton, lesquels utilisent une technologie sans rotation, sans miroir et sans friction, permettant d'obtenir un équilibre entre performances exceptionnelles, fiabilité élevée et faible coût, trois facteurs clés essentiels à la fourniture d'un lidar ADAS destiné au marché de masse. Les lidars basés sur la technologie MMT® de Cepton présentent également une combinaison supérieure en termes de taille réduite et de faible consommation d'énergie, offrant ainsi une plus grande flexibilité pour l'intégration dans le véhicule, avec diverses options de placement aussi bien dans le carénage que dans les phares, sur le toit, ou derrière les pare-brise. Le lidar Vista®-X90 de Cepton permet par conséquent une intégration transparente et innovante entre véhicule et lidar.

« Nous sommes ravis de travailler avec un équipementier automobile qui non seulement est considéré comme l'un des chefs de file du secteur, à l'échelle mondiale, mais est également un pionnier et un leader reconnu de l'ADAS et de la conduite autonome », a déclaré le Dr Jun Pei, PDG et cofondateur de Cepton. « Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour contribuer à la réalisation de leur vision à long terme, en termes de sécurité et d'autonomie des véhicules. Nous nous réjouissons également de nous associer à Koito, et de tirer parti de leur leadership en matière de fabrication et de qualité, dans ce programme inédit de production en série, qui, selon moi, établira la norme pour l'adoption future du lidar ADAS. »

Et le Dr Pei d'ajouter : « Nous avons fondé Cepton en 2016 en mettant l'accent sur l'ADAS, et avons centré notre innovation lidar autour de l'objectif consistant à faire du lidar un capteur essentiel à la sécurité automobile, qui puisse être intégré dans les voitures particulières utilisées quotidiennement. Au cours des prochaines années, nous allons désormais nous attacher à offrir une expérience de conduite plus sûre et plus agréable aux consommateurs. »

À propos de Cepton

Cepton est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de pointe, intelligentes et basées sur le lidar, pour tout un ensemble de marchés, notamment l'automobile (ADAS/AV), les villes intelligentes, les espaces intelligents, et les applications industrielles intelligentes. La technologie lidar brevetée basée sur MMT® de Cepton permet de mettre au point des solutions fiables, évolutives, et rentables, offrant une perception 3D longue portée et haute résolution pour les applications intelligentes.

Fondée en 2016 et dirigée par des experts chevronnés du secteur, dotés de plus de deux décennies d'expérience collective dans une large gamme de technologies lidar et d'imagerie de pointe, Cepton est axée sur la commercialisation à grande échelle de solutions lidar haute performance et de haute qualité. Cepton a son siège à San José, en Californie, aux États-Unis, et est présente en Allemagne, au Canada, au Japon et en Inde, au service d'une clientèle mondiale à la croissance rapide. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cepton.com, et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Déclarations prévisionnelles

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des « déclarations prévisionnelles » formulées conformément aux provisions de la règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles reflètent les attentes ou croyances actuelles de Cepton concernant les événements futurs, et il se peut que les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles. Toutes les déclarations prévisionnelles sont soumises à divers risques et incertitudes, concernant notamment (i) le succès de nos relations stratégiques, y compris avec nos partenaires de niveau 1 et nos clients FEO, dont aucun n'est exclusif ; (ii) les fluctuations des ventes des principaux clients de Cepton ; (iii) les tendances actuelles des marchés automobiles. Cepton ne s'engage en aucune manière à mettre à jour ou à revoir publiquement ses déclarations prévisionnelles, que ce soit du fait de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

[1] Plus grand contrat octroyé connu de production en série par nombre de modèles de véhicules, et sur la base des informations accessibles au public

