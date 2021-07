Piper Sandler conseille PTTGC sur le rachat d'Allnex à Advent





Piper Sandler & Co., par le biais de son groupe banque d'investissement chimie & matériaux (The Valence Group), a annoncé aujourd'hui avoir conseillé PTT Global Chemical Public Company Limited (« PTTGC ») dans le cadre de son rachat à Advent International, d'Allnex, une société mondiale de produits chimiques, de premier plan, spécialisée dans les résines de revêtement industrielles, dans le cadre d'une transaction impliquant une valeur d'entreprise de 4,0 milliards EUR (env. 4,75 milliards USD). L'entreprise, qui compte approximativement 4 000 employés à travers le monde, affiche un chiffre d'affaires d'environ 2 milliards EUR, une marge d'EBITDA de 17 à 19 %, et un réseau de production mondial comptant 33 sites de fabrication de pointe, répartis dans 18 pays, et 23 installations de recherche et technologie. Allnex est née de la fusion entre Cytec Coating Resins et Nuplex. La plus grande partie de son réseau de production se trouve en Asie, et son siège social est basé à Francfort, en Allemagne.

L'acquisition d'Allnex devrait être clôturée à la fin du quatrième trimestre 2021, sous réserve des approbations réglementaires.

Piper Sandler a agi en tant que conseiller financier exclusif de PTTGC concernant l'acquisition d'Allnex.

PTT Global Chemical Company Limited est une société mondiale de produits chimiques dont le siège est à Bangkok, en Thaïlande, avec des activités pétrochimiques diversifiées et complètes, notamment la fabrication et la distribution de produits pétrochimiques en amont, sur le marché intermédiaire, et en aval. PTTGC est cotée à la Bourse de Thaïlande, et ses revenus sont supérieurs à 10 milliards USD. PTT Public Company Limited, l'entreprise énergétique et pétrochimique intégrée de l'État thaïlandais (détenue à 51 %), et une société du classement Fortune Global 500, est le principal actionnaire et fournira un financement par emprunt.

Allnex est le leader mondial des résines de revêtement industrielles, des agents de réticulation et des additifs. La société est reconnue comme un pionnier de la chimie de spécialité, offrant une vaste gamme de produits, parmi lesquels des résines et additifs liquides innovants, des résines durcies par rayonnement et des revêtements en poudre, pour une utilisation sur le bois, le métal, le plastique, et de nombreuses autres surfaces. L'entreprise, au service d'une clientèle répartie dans plus de 100 pays, occupe des positions fortes sur les marchés suivants : automobile, secteur industriel, marine, décoration et emballages, et revêtements de spécialité et de protection.

Fondée en 1984, Advent International a investi dans plus de 375 entreprises présentes dans 42 pays, et comptait 75 milliards USD d'actifs sous gestion, au 31 mars 2021. Avec 14 bureaux dans 11 pays, Advent a mis en place une équipe mondialement intégrée comptant plus de 240 professionnels de l'investissement, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et en Asie. La société se concentre sur les investissements dans cinq secteurs clés : les services commerciaux et financiers ; les soins de santé ; le secteur industriel ; le commerce de détail, la grande consommation et les loisirs ; et la technologie.

