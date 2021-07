Suncor Énergie publie son Rapport sur le développement durable et son Rapport climat 2021





CALGARY, Alberta, 13 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poursuivant la divulgation de données sur le développement durable depuis plus de 25 ans, Suncor a publié aujourd'hui son Rapport sur le développement durable et son Rapport climat 2021. Les rapports présentent le rendement de l'entreprise sur le plan environnemental, social et de la gouvernance (ESG) en 2020 et mettent de l'avant les principaux progrès réalisés au début de 2021.



Plus tôt cette année, l'entreprise a communiqué sa stratégie mise à jour qui met l'accent sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires, tout en accélérant l'atteinte de ses objectifs de réduction des émissions de GES, en faisant croître ses activités dans le secteur des carburants, de l'électricité et de l'hydrogène sobres en gaz à effet de serre (GES), en préservant et en optimisant ses activités de base et en transformant son empreinte GES pour devenir une entreprise carboneutre d'ici 2050 ? grâce à l'expertise, aux ressources à longue durée de vie, au modèle d'affaires intégré, aux liens très étroits avec les clients et au rendement ESG de calibre mondial de Suncor.

« Tirer profit des bases solides que nous avons établies depuis des décennies est essentiel à notre stratégie tandis que nous contribuons à façonner un avenir énergétique rentable et durable, a mentionné Mark Little, président et chef de la direction. Pour réaliser nos objectifs économiques, climatiques et sociaux communs, nous devons collaborer avec les communautés, les entreprises, les gouvernements et les organisations. Nos projets et initiatives reflètent cette approche. »

Le Rapport sur le développement durable et le Rapport climat décrivent le travail en cours et continu de Suncor et présentent de l'information sur les prochaines étapes qui appuieront l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs.

Voici quelques faits saillants du Rapport sur le développement durable :

Un message de Mark Little, président et chef de la direction, présentant en détail la stratégie en évolution et les progrès de l'entreprise en matière de gérance environnementale, ses relations communautaires et comment elle prend soin de la main-d'oeuvre de Suncor

Q et R avec Martha Hall Findlay, chef du développement durable, qui présente l'approche de Suncor relativement à la réduction des émissions et à l'atteinte d'un rendement ESG de calibre mondial

Exemples de la façon dont l'entreprise mise sur la technologie pour réduire son impact environnemental, avec près de 50 % de l'investissement de 535 millions $ dans le développement et le déploiement des technologies et la numérisation affecté à la technologie liée à la réduction des émissions

Façons dont Suncor collabore avec les communautés autochtones, en écoutant leurs commentaires et en renforçant les relations, représentées par le Parcours vers la réconciliation de l'entreprise et des dépenses de 911 millions $ (plus de 10 % des dépenses de la chaîne d'approvisionnement) auprès de fournisseurs autochtones

Progrès importants liés à la gestion des ressources en eau et à la gestion des résidus avec un taux de recyclage de l'eau pour les activités d'extraction minière et in situ de 92 à 99 pour cent

Investissements dans les collectivités, incluant des contributions de 36 millions $ à des organismes de bienfaisance et la création de la Fondation proches aimants Petro-Canada MC pour offrir du soutien à 1 Canadien sur 4 qui est un proche aidant

Profils du conseil d'administration diversifié et expérimenté comme la base pour une bonne gouvernance, avec la présence de 36 pour cent de femmes et une présence autochtone depuis plus de deux décennies

comme la base pour une bonne gouvernance, avec la présence de 36 pour cent de femmes et une présence autochtone depuis plus de deux décennies Examen des efforts axés sur les employés, qu'il s'agisse de sécurité, de santé mentale, d'inclusion et de diversité ou d'investissements dans la collectivité.

Voici quelques faits saillants du Rapport climat :

Un message conjoint de Mark Little, président et chef de la direction et d'Alister Cowan, chef des finances, qui abordent la réaction de Suncor face aux changements climatiques, ainsi que les projets et initiatives dans le cadre du parcours vers la carboneutralité, notamment le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CUSC) et l'Initiative pour des sables bitumineux carboneutres

Un sommaire de la production d'énergie renouvelable et sobre en GES incluant 7,66 millions de mégawattheures (MWh) d'électricité provenant des unités de cogénération sobres en carbone, 96 925 MWh d'énergie éolienne produite et 1 438 millions de litres de carburants renouvelables mélangés

Divulgation du total de nos émissions absolues de GES de portée 1 et 2, et élargissement de la divulgation des émissions de portée 3 et des émissions de GES découlant des actifs avec participation

Une description de la façon dont Suncor a aidé les clients à diminuer leurs émissions de 3,5 mégatonnes en 2020 en fournissant de l'électricité sobre en carbone, des carburants renouvelables et des bornes de recharge électrique

en fournissant de l'électricité sobre en carbone, des carburants renouvelables et des bornes de recharge électrique Aperçu de la planification des scénarios, notamment un scénario de hausse de 2 °C

Le Rapport sur le développement durable et le Rapport climat sont tous les deux disponibles en format PDF téléchargeable :

Pour un aperçu des efforts de Suncor en matière de développement durable et pour lire les rapports, visitez sustainability.suncor.com/fr

Suncor est apparue sur la liste de diverses catégories de l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) ainsi que sur celle de l'indice FTSE4Good. Les pointages de transition climatique de Bloomberg classent Suncor parmi les 10 meilleures sociétés pétrolières et gazières cotées en bourse pour la préparation à un monde sobre en carbone. Suncor a également été nommée l'une des 50 meilleures entreprises au Canada par Corporate Knights en 2020. L'entreprise a été reconnue comme un employeur chef de file se classant parmi les meilleurs employeurs au monde selon Forbes, les 75 meilleurs employeurs en Alberta, les 100 meilleurs employeurs au Canada et l'un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada. Le Rapport sur le développement durable a déjà reçu un prix pour le meilleur rapport sur le développement durable remis par l'organisme Finance Montréal.

Mise en garde ? renseignements de nature prospective

Le présent communiqué, de même que le Rapport sur le développement durable 2021 et le Rapport climat 2021 de Suncor vers lesquels des liens sont fournis aux présentes, contiennent certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les renseignements et énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses que la Société a formulées à la lumière des informations qui étaient à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés, et en fonction de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l'exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d'intérêt et les taux de change; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les taux de redevances applicables et les lois fiscales; les niveaux de production futurs; la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l'exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d'oeuvre et des services; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers. En outre, tous les autres énoncés et autres informations traitant de la stratégie de croissance de Suncor, de ses décisions en matière de dépenses et d'investissements prévus et futurs, des prix des marchandises, des coûts, des calendriers, des volumes de production, des résultats opérationnels et des résultats financiers, et de l'incidence prévue des engagements futurs, constituent des énoncés prospectifs. Certains énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent à l'emploi d'expressions comme « s'attend », « prévoit », « estimations », « planifie », « prévu », « entend », « croit », « projets », « indique », « pourrait », « se concentre », « vision », « but », « perspectives », « proposé », « cible », « objectif », « continue », « devrait », « peut » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs du présent communiqué incluent des références à ce qui suit : l'attente selon laquelle Suncor continuera à augmenter le rendement pour les actionnaires, tout en accélérant l'atteinte de nos objectifs de réduction des émissions de GES, en faisant croître nos activités dans le secteur des carburants, de l'électricité et de l'hydrogène sobres en gaz à effet de serre (GES), en préservant et en optimisant ses activités de base et en transformant son empreinte GES pour devenir une entreprise carboneutre d'ici 2050; la croyance que ces objectifs sont tous atteignables grâce à l'expertise, aux ressources à longue durée de vie, au modèle d'affaires intégré, aux liens très étroits avec les clients et au rendement de calibre mondial relativement à l'environnement, au volet social et à la gouvernance (ESG) de Suncor; la croyance que Suncor aidera à façonner un avenir énergétique rentable et durable; l'attente selon laquelle Suncor collaborera avec les communautés, les entreprises, les gouvernements et les organisations pour réaliser nos objectifs économiques, climatiques et sociaux communs; et la croyance que le travail en cours et continu de Suncor, ainsi que l'information sur les prochaines étapes, appuieront l'entreprise pour qu'elle atteigne ses objectifs.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le rapport de gestion de Suncor du premier trimestre de 2021, daté du 3 mai 2021 et sa notice annuelle et le rapport annuel aux actionnaires, chacun daté du 24 février 2021, son formulaire 40-F daté du 25 février 2021 et les autres documents que Suncor dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com; en téléphonant au 1-800-558-9071; ou en consultant le site suncor.com/rapports-financiers ou le profil de la Société sur SEDAR à sedar.com ou EDGAR à sec.gov . Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada, avec une équipe globale composée de plus de 30 000 personnes. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement, à la production et la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole au Canada et aux États-Unis, et à notre réseau national de distribution des ventes au détail Petro-Canada (comprenant maintenant notre Transcanadienne électrique, un réseau de bornes de recharge rapide pour VÉ). À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, tout en misant sur la croissance rentable d'un portefeuille de sources d'énergie renouvelable et en faisant progresser la transition vers un avenir sobre en carbone. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d'information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com et suivez-nous sur Twitter @Suncor



Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e3b34fe-4998-4a1a-81c4-d1444d27c2e5

