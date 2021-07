Moody's lance le tout premier prédicteur de score ESG pour optimiser la transparence sur les risques ESG de millions de PME dans le monde





Moody's a lancé aujourd'hui le premier outil de ce genre pour générer des prédictions en temps réel de scores environnementaux, sociaux, et de gouvernance (ESG) pour des millions de petites et moyennes entreprises (PME) publiques et privées dans le monde entier. Basée sur un modèle dérivé de la méthodologie de notation ESG exclusive de Moody's destinée aux entreprises à grande capitalisation, la solution ESG Score Predictor fournit aux institutions financières des données quantitatives essentielles pour la gestion des portefeuilles et des risques, et aide les sociétés à surveiller les risques ESG sur l'ensemble de leurs chaînes logistiques internationales.

"Les PME forment l'ossature de toute économie; elles stimulent l'innovation et alimentent les chaînes logistiques internationales", déclare Andrea Blackman, Global Head, Moody's ESG Solutions. "Au côté de l'analyse des portefeuilles et des évaluations des PME réalisées par des analystes, la solution ESG Score Predictor ajoute un élément unique et intégral à notre gamme exhaustive de solutions de pointe pour aider les investisseurs et les sociétés à avoir une approche optimale dans l'identification et l'analyse des risques et des opportunités ESG."

L'évaluation de l'exposition des sociétés aux risques ESG nécessite des indicateurs comparables et normalisés. Les limitations au niveau de la divulgation des informations d'entreprise continuent d'avoir un impact sur la qualité des données et sur la couverture des sociétés, tout particulièrement avec les PME. Le prédicteur de score ESG s'appuie sur une analytique avancée pour fournir 56 scores et sous-scores ESG à toute entreprise en prenant en compte son emplacement, son secteur d'activité et sa taille. Les clients ont accès à 140 millions de scores ESG d'entreprises sur la base de données Moody's Orbis, les plateformes Procurement Catalyst et Credit Catalyst, via une interface de programmation d'application (API), ou en renseignant le modèle ESG Score Predictor avec leurs données internes afin de noter leurs portefeuilles.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions PME et l'ESG Score Predictor de Moody's, rendez-vous sur: http://www.moodys.com/sme-solutions

Un livre blanc avec des études de cas démontrant comment l'ESG Score Predictor contribue à atteindre une couverture de portefeuille intégrale est disponible ici.

