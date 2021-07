Northleaf clôture avec plus de 900 millions de dollars américains de capitaux d'investissement pour sa stratégie mondiale de crédit privé





Northleaf Capital Partners (Northleaf) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé à la clôture finale de Northleaf Private Credit II (NPC II) et d'un compte connexe géré séparément, levant ainsi plus de 900 millions de dollars américains afin d'investir dans des prêts consentis à des entreprises internationales du marché intermédiaire. Compte tenu de l'effet de levier prévu, le capital total investissable s'élève à environ 1,2 milliard de dollars américains. Le programme de crédit privé de Northleaf vise à offrir aux investisseurs une diversification de l'exposition aux investissements de crédit privé du marché intermédiaire et offre aux entreprises privées des solutions de financement par emprunt souples.

« Nous nous réjouissons du solide soutien des investisseurs, nouveaux et existants », a déclaré Stuart Waugh, associé directeur de Northleaf. « Les perspectives, les flux d'informations et les liens entretenus de longue date sur la plateforme du marché intermédiaire de Northleaf nous permettent de proposer une approche différenciée de l'investissement en crédit privé, ce qui a permis de trouver un écho auprès des investisseurs ».

NPC II propose aux investisseurs de prendre des positions dans un portefeuille diversifié de prêts à des entreprises du monde entier de taille moyenne, indépendantes et financées par des fonds d'investissement privés. La stratégie d'investissement souple du fonds lui permet d'investir dans l'ensemble de la structure du capital, depuis les prêts de premier rang garantis aux dettes de second rang et investissements en actions. À ce jour, NPC II a investi plus de 30 % de son capital en prêts dans un portefeuille diversifié d'entreprises privées.

« Nous sommes enthousiasmés par l'idée de ce pipeline robuste d'opportunités pour NPC II », a déclaré David Ross, directeur général et directeur du crédit privé chez Northleaf. « Notre équipe en place reste très sélective dans ce secteur, et elle ajoute de nouveaux emprunteurs aux caractéristiques défensives et stables, ainsi qu'une forte valeur relative, dans le but d'offrir des rendements attractifs et des revenus fiables à nos investisseurs ».

Northleaf a lancé son programme de crédit privé en 2016 afin de compléter ses fructueuses stratégies de placement de fonds dans le capital-investissement et les infrastructures. Northleaf dispose d'une équipe expérimentée de professionnels du crédit privé basée à Chicago, Londres, New York et Toronto. Dans l'ensemble de son programme en croissance de crédit privé, Northleaf offre aux investisseurs la possibilité d'investir dans le crédit privé par le biais de fonds à capital fixe et de fonds à capital variable et a levé plus de 3,5 milliards de dollars américains d'engagements de capitaux à ce jour.

À propos de Northleaf Capital Partners

Northleaf Capital Partners est un fonds mondial d'investissement privé qui gère plus de 17 milliards de dollars américains d'engagements en capital-investissement, crédit privé et infrastructure pour le compte de régimes de retraite publics, d'entreprises et multi-employeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de family offices. L'équipe de 150 personnes de Northleaf, répartie entre Toronto, Chicago, Londres, Melbourne, Menlo Park, Montréal et New York, est exclusivement orientée vers les investissements en sourcing, l'évaluation et la gestion d'investissements sur les marchés privés à l'échelle mondiale. Le portefeuille de Northleaf comprend plus de 400 investissements actifs dans 40 pays et met l'accent sur les entreprises et les actifs du marché intermédiaire. Pour de plus amples informations sur Northleaf, veuillez consulter le site à l'adresse www.northleafcapital.com.

