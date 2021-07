Au tour des pompiers de Victoriaville de joindre les rangs du SCFP à la suite d'un vote unanime !





VICTORIAVILLE, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale, hier soir, les membres de l'Association des pompiers de Victoriaville présents ont choisi d'adhérer au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) à l'unanimité pour les représenter après avoir rencontré plusieurs autres organisations syndicales.

« Après avoir examiné toutes nos options, le SCFP s'est démontré être le choix désigné pour nous aider à faire progresser nos conditions de travail. Forts de leur expertise dans le secteur municipal et de leur fusion avec le Syndicat des pompiers et pompières du Québec (SPQ), on est sûrs d'avoir fait le bon choix et d'être entre bonnes mains pour la négociation en cours, » ont déclaré Tomy Leclerc, Michel Ruel et Jean-François Becotte du comité exécutif de l'Association des Pompiers de Victoriaville.

Ces derniers ajoutent leur voix aux 3800 membres du SPQ qui ont voté pour se joindre au SCFP lors d'un congrès spécial, il y a deux semaines.

« Nous sommes heureux d'accueillir un nouveau groupe de pompiers dans la famille du SPQ-SCFP et ils pourront compter sur notre appui indéfectible », ajoute Daniel Pépin, président du SPQ.

Pour Mathieu Dumont, coordonnateur du Service de la syndicalisation du SCFP, « l'expertise du SCFP dans le monde municipal et les connaissances terrains de l'équipe SPQ sont des facteurs déterminants pour les gens qui décident d'adhérer au SCFP. »

Le SPQ est le plus grand syndicat de pompiers et pompières au Québec, avec 3800 membres répartis dans plus de 125 villes et municipalités. Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP est le plus important syndicat dans le secteur municipal. En plus des pompiers, il représente plus de 37 000 employés municipaux au Québec. Les deux organisations sont membre de la FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

