Linkdood annonce iCallBOX, la première solution de sécurité portable pour le travail ou la maison





Ce dispositif révolutionnaire utilise la toute dernière technologie 2.0 pour révolutionner la confidentialité des données et la sécurité des communications dans le cyberespace.

KUALA LUMPUR, Malaisie, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Avec la COVID-19 qui fait du travail à domicile un pilier permanent de notre vie quotidienne, la protection des données est de plus en plus critique. Pour sauvegarder les données personnelles, Linkdood a construit un dispositif portable efficace qui intègre et canalise les conversations privées en ligne incorporant des capacités de cybersécurité : le LiNKDOOD iCallBOX ®.

La protection des données et la sécurité sont essentielles. L'année dernière, les informations d'identification de plus de 500 000 comptes sur des plates-formes de téléconférence ont été mises en vente sur le dark web. En outre, les escroqueries liées à la COVID-19 et visant des informations sensibles, personnelles, financières et médicales sont en augmentation. Avec l'intensification des problèmes de confidentialité des données, même une chose aussi simple que de se connecter à Internet peut être risquée. Sur un serveur public, des informations telles que les adresses IP peuvent être consultées par d'autres personnes qui y sont connectées, ce qui rend les particuliers et les entreprises vulnérables aux cybercriminels qui tentent d'intercepter des données.

Avec l'iCallBOX®, tous les chats personnels, les fichiers audio, les fichiers vidéo, les messages, les documents et les photos sont protégés. Cette solution haut de gamme est une version matérielle de la plate-forme de communication Linkdood (LCP) lancée en avril 2021. Cette plate-forme de bureau à distance permet aux utilisateurs de contrôler leurs serveurs centraux de manière sécurisée et personnalisable. Mieux encore, la fonction de chat n'utilise pas de serveurs publics, contrairement à d'autres plates-formes de messagerie, ce qui confère aux données personnelles un niveau de sécurité supplémentaire.

L'iCallBOX® complète LCP, en protégeant la confidentialité des données et des conversations stockées contre les activités malveillantes.

Il suffit de le brancher et de l'allumer pour se connecter à Internet. L'iCallBOX® fonctionne même avec un téléphone mobile personnel, un ordinateur de bureau et d'autres appareils électroniques. Cet appareil facile à utiliser, portable et facile à déplacer est le numéro un mondial en matière de confidentialité des communications sécurisées.

Pour garantir une protection maximale des données et la sécurité de la famille, l'iCallBOX® ne stocke pas les données des utilisateurs sur des serveurs externes et ne laisse aucune porte dérobée aux acteurs malveillants pour se protéger contre le piratage ou la violation des données », a déclaré Richard Yi, directeur des opérations de Linkdood.

Des fonctionnalités puissantes pour maximiser la confidentialité des communications personnelles

LCP inaugure une nouvelle ère de sécurité et de confidentialité en utilisant la toute dernière technologie 2.0. Grâce au cryptage de bout en bout à trois terminaux et à la protection à cinq dimensions réalisée avec la plate-forme de développement DDIO, LCP offre aux individus un contrôle total de leurs données et de leur vie privée et empêche les tiers d'analyser, d'intercepter ou de voler des données.

En tant que serveur unique en son genre, les paramètres de confidentialité d'e l'iCallBOX® sont personnalisables. Les utilisateurs individuels peuvent l'utiliser pour leurs données personnelles, tandis que les grandes organisations et les entreprises peuvent bénéficier de l'assurance pour leurs données et leurs informations importantes.

En plus de protéger les informations personnelles et privées, l'iCallBOX® possède également de nombreuses fonctions qui optimisent l'expérience de gestion des données personnelles. Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction de message « auto-destructeur », qui supprime les messages une fois qu'ils ont été lus, et tirer pleinement parti de ses puissantes fonctions de conférence audio et vidéo. En outre, l'iCallBOX® est flexible et compact (25 cm x 19 cm x 5 cm), et facile à installer.

La confidentialité et la sécurité des données peuvent être assurées grâce à l'abordable iCallBOX®, à partir du simple prix de 19,95 USD par utilisateur et par an. L'iCallBOX® est disponible dès maintenant à l'achat sur Amazon.

Brochure iCallBOX

Pour en savoir plus sur les autres solutions de protection des données et accéder à des plans tarifaires encore plus compétitifs, visitez le site https://www.linkdood.com/ ; ou consultez nos pages de médias sociaux sur Facebook, LinkedIn, Twitter, et Instagram pour obtenir plus de mises à jour sur notre produit et notre entreprise.

Des opportunités de partenariat et d'affaires sont ouvertes aux distributeurs et revendeurs mondiaux. Envoyez un courriel à marketing@linkdood.com pour plus d'informations.

À propos de Linkdood

Créée en avril 2014, LINKDOOD TECHNOLOGIES SDN BHD est une société de technologie de l'information spécialisée dans la gestion de la sécurité des données. Avec son équipe d'experts en cybersécurité, Linkdood crée des solutions pour le secteur de la sécurité de l'information, allant du contrôle du comportement, de la gestion de la sécurité des postes de travail et de la gestion de la sécurité des données à la messagerie instantanée, à l'accès au réseau et à l'audit des e-mails. L'entreprise basée en Malaisie développe également des infrastructures pour les villes intelligentes, des solutions de big data et d'Internet des objets (IoT).

Site web : https://www.linkdood.com/

