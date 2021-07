Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'entreprise Pales d'éoliennes LM





GASPÉ, QC, le 13 juill. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Jonatan Julien, au nom du ministre des Finances et ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Eric Girard, invite les représentants des médias à une conférence de presse concernant l'entreprise Pales d'éolienne LM.

Date : Le mercredi 14 juillet 2021



Heure : 14 h



Endroit : Pales d'éolienne LM

7, rue des Cerisiers

Gaspé (Québec) G4X 2M1

Les journalistes qui souhaitent se rendre sur place doivent obligatoirement confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 11 h le mercredi 14 juillet 2021 : affairespubliques@economie.gouv.qc.ca. Merci de préciser le nom et l'adresse courriel du journaliste qui se présentera sur les lieux. Seuls les représentants des médias ayant confirmé leur présence sur place pourront accéder à la salle (un représentant par média).

Les personnes qui assisteront à la conférence de presse ne doivent pas présenter de symptômes semblables à ceux de la COVID-19 ni avoir été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif au cours des 14 derniers jours. Notez que le port du couvre-visage est obligatoire.

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 13 juillet 2021 à 16:57 et diffusé par :