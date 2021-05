Fermeture exceptionnelle de la Grande Bibliothèque et interruption des services en ligne





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'attaque du site gouvernemental La Place 0-5 plus tôt cette semaine, le Centre gouvernemental de cyberdéfense (CGCD) a recommandé à tous les organismes publics faisant affaire avec le fournisseur technologique impliqué de fermer immédiatement l'accès à leurs services numériques.



Cliente de cette entreprise, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a donc interrompu une partie de ses systèmes informatiques. Cette décision entraîne la fermeture de la Grande Bibliothèque et la suspension de certains services en ligne jusqu'à mardi matin, le temps que les correctifs nécessaires soient apportés.



Cette mesure d'urgence est prise de façon préventive afin de protéger les données personnelles des abonnés. Il est important de noter qu'il n'y a eu aucune fuite de données des usagers de la Grande Bibliothèque ou de tout autre service.

Le site Web de BAnQ est toujours accessible de même que quelques services, dont les activités en ligne. De plus, les services d'information et de référence à distance par téléphone et courriel sont également maintenus.



BAnQ remercie ses abonnés pour leur compréhension.

Au sujet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) rassemble trois institutions vouées à l'enrichissement du savoir et de la culture de tous les Québécois. La Bibliothèque nationale acquiert, traite et conserve l'ensemble de l'édition québécoise, tout en assurant la mise en valeur des collections patrimoniales qu'elle a constituées auprès du plus grand nombre. Les Archives nationales assurent la conservation d'archives publiques et privées et en facilitent l'accès à travers 10 centres répartis sur tout le territoire québécois, en plus d'encadrer les organismes publics dans la gestion de leurs documents. La Grande Bibliothèque, située au coeur de la métropole, est un lieu de rendez-vous culturel permettant un accès libre et gratuit à la plus grande collection de livres et de documents en français en Amérique. En tant que bibliothèque publique de tous les Québécois, elle propose également de nombreuses ressources numériques. BAnQ participe activement au rayonnement de la culture québécoise dans l'univers numérique. banq.qc.ca

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 20:30 et diffusé par :