CGTN : La Chine se concentrera sur la conservation de l'eau dans son projet de dérivation des eaux

BEIJING, 14 mai 2021 /CNW/ -- La Chine ira de l'avant avec le plus grand projet de dérivation des eaux au monde en mettant l'accent sur la conservation de l'eau.

« Au moment où le pays vise un développement écologique de haute qualité, des efforts seront déployés pour faire progresser le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord selon une méthode scientifique, et pour favoriser l'utilisation efficace et économique des ressources en eau », a déclaré le président chinois Xi Jinping vendredi.

Xi Jinping a prononcé ces paroles lors d'un symposium sur l'état d'avancement du développement haut de gamme du projet à Nanyang, dans la province du Henan, en Chine centrale, à la suite d'une visite d'inspection qui a commencé mercredi.

Il a appelé à la préservation de la sécurité écologique et à la promotion d'une répartition géographique équilibrée des ressources en eau dans le pays.

3 000 lacs de l'Ouest, 120 millions de personnes

Le projet de dérivation des eaux du sud vers le nord relie les fleuves Yangtze, Huaihe, Jaune et Haihe. Il vise à fournir une solution permanente à la pénurie d'eau affectant le nord de la Chine en détournant l'eau des régions méridionales du pays qui sont riches en eau vers celles qui en manquent.

Le grand projet consiste en trois routes. La première phase de la route de l'est a été amorcée en 2013, tandis que celle de la route du centre a été entamée en 2014. La route de l'ouest en est encore à l'étape de la préparation des travaux.

Au début du mois d'avril, l'équipe du projet a détourné 41,8 milliards de mètres cubes d'eau vers les régions septentrionales du pays, ce qui équivaut au volume d'eau de près de 3 000 lacs de l'Ouest - une zone pittoresque et réputée à Hangzhou, dans la province du Zhejiang, en Chine orientale. Plus de 120 millions de personnes ont bénéficié directement du projet.

La visite d'inspection de Xi Jinping et le symposium ont eu lieu au moment où la Chine se prépare à planifier et à mettre en oeuvre la prochaine étape du projet. Selon les grandes lignes du 14e Plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national et les objectifs à long terme jusqu'en 2035, des efforts seront déployés pour faire progresser le développement des routes de l'est et du centre du projet et l'évaluation des plans pour la route de l'ouest.

En précisant comment faire progresser le projet de manière scientifique, Xi Jinping a lancé un appel pour renforcer la gestion de l'offre et de la demande, maximiser les avantages globaux du projet, accorder la priorité à la conservation de l'eau et améliorer la protection de l'environnement écologique. Il a également réclamé des efforts pour construire un réseau national de l'eau et assurer la sécurité nationale de l'eau.

Xi Jinping salue le sacrifice des résidents déplacés

L'endroit où le président Xi a choisi de convoquer la réunion revêt une grande importance pour le projet de dérivation des eaux. Située dans le sud-ouest de la province du Henan limitrophe de la province du Hubei, Nanyang est le point de départ de la route du centre. Elle détourne l'eau du réservoir de Danjiangkou, en Chine centrale, en passant par les provinces du Henan et du Hebei, jusqu'à Beijing et à Tianjin dans le nord du pays.

Plus de 40 grandes et moyennes villes sont approvisionnées en eau grâce au projet, et à Pékin, environ 70 % de l'eau du robinet est pompée par la route du centre.

Plus de 345 000 personnes vivant dans la région du réservoir de Danjiangkou ont déménagé dans plus de 600 villages construits par le gouvernement pour faire place au projet. Xi Jinping s'est rendu dans l'un de ces villages jeudi pour visiter les résidents déplacés.

Dans le village de Zhouzhuang, dans le xian de Xichuan, il a félicité l'esprit de sacrifice des villageois et leur a souhaité une vie meilleure. « Les résidents déplacés méritent d'être remerciés par ceux qui profitent du projet et les gens de partout au pays », a-t-il exprimé.

Lors du symposium de vendredi, le président chinois a exhorté les autorités à élaborer des plans économiques pour la prochaine phase du projet et à réduire au minimum le nombre de personnes devant être déplacées.

