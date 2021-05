Power Corporation annonce l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Conformément au Guide à l'intention des sociétés de la Bourse de Toronto, Power Corporation du Canada (TSX : POW) publie le présent communiqué afin d'annoncer l'élection des administrateurs énumérés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 17 mars 2021. Les résultats détaillés du vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue virtuellement plus tôt aujourd'hui, sont indiqués ci-dessous.

Par vote au scrutin, chacun des candidats ci-dessous proposés par la direction a été élu administrateur :

Candidat

Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Pierre Beaudoin Total 919 997 348 98,99 % 9 381 034 1,01 %

Actions comportant des droits de vote limités 372 659 728 97,55 % 9 355 334 2,45 %

Actions privilégiées participantes 547 337 620 100,00 % 25 700 0,00 % Marcel R. Coutu Total 898 530 948 96,68 % 30 826 415 3,32 %

Actions comportant des droits de vote limités 351 187 628 91,94 % 30 806 415 8,06 %

Actions privilégiées participantes 547 343 320 100,00 % 20 000 0,00 % André Desmarais Total 838 529 210 90,23 % 90 829 753 9,77 %

Actions comportant des droits de vote limités 291 186 590 76,23 % 90 809 053 23,77 %

Actions privilégiées participantes 547 342 620 100,00 % 20 700 0,00 % Paul Desmarais, jr Total 828 228 820 89,12 % 101 130 143 10,88 %

Actions comportant des droits de vote limités 280 886 200 73,53 % 101 109 443 26,47 %

Actions privilégiées participantes 547 342 620 100,00 % 20 700 0,00 % Gary A. Doer Total 925 755 993 99,61 % 3 602 586 0,39 %

Actions comportant des droits de vote limités 378 392 673 99,06 % 3 602 586 0,94 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % Anthony R. Graham Total 900 480 450 96,89 % 28 878 129 3,11 %

Actions comportant des droits de vote limités 353 117 130 92,44 % 28 878 129 7,56 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % J. David A. Jackson Total 927 213 638 99,77 % 2 145 325 0,23 %

Actions comportant des droits de vote limités 379 850 318 99,44 % 2 145 325 0,56 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % Sharon MacLeod Total 928 906 173 99,95 % 452 406 0,05 %

Actions comportant des droits de vote limités 381 542 853 99,88 % 452 406 0,12 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % Paula B. Madoff Total 903 803 171 97,25 % 25 555 408 2,75 %

Actions comportant des droits de vote limités 356 440 551 93,31 % 25 554 708 6,69 %

Actions privilégiées participantes 547 362 620 100,00 % 700 0,00 % Isabelle Marcoux Total 916 650 614 98,63 % 12 708 349 1,37 %

Actions comportant des droits de vote limités 369 287 994 96,67 % 12 707 649 3,33 %

Actions privilégiées participantes 547 362 620 100,00 % 700 0,00 % Christian Noyer Total 917 182 577 98,69 % 12 176 002 1,31 %

Actions comportant des droits de vote limités 369 819 257 96,81 % 12 176 002 3,19 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % R. Jeffrey Orr Total 917 778 112 98,75 % 11 580 851 1,25 %

Actions comportant des droits de vote limités 370 415 492 96,97 % 11 580 151 3,03 %

Actions privilégiées participantes 547 362 620 100 ,00% 700 0,00 % T. Timothy Ryan, jr Total 927 588 132 99,81 % 1 770 447 0,19 %

Actions comportant des droits de vote limités 380 224 812 99,54 % 1 770 447 0,46 %

Actions privilégiées participantes 547 363 320 100,00 % 0 0,00 % Siim A. Vanaselja Total 913 025 537 98,24 % 16 333 426 1,76 %

Actions comportant des droits de vote limités 365 682 217 95,73 % 16 313 426 4,27 %

Actions privilégiées participantes 547 343 320 100,00 % 20 000 0,00 %

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.PowerCorporation.com.

