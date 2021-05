Élections 2021 au Barreau - Me Catherine Claveau sera la prochaine bâtonnière du Québec





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le scrutin électronique du Barreau du Québec visant à élire le bâtonnier du Québec et cinq membres du Conseil d'administration s'est clôturé à 16 h aujourd'hui, alors qu'un sixième membre, Me Marcel-Oliver Nadeau, a été élu par acclamation le 30 mars dernier.

Candidate élue au poste de bâtonnière du Québec :

Me Catherine Claveau

Candidats élus à un poste d'administrateur :

M e Normand Boucher | Barreau de Québec

| Barreau de Québec M e Audrey Gagnon | Barreau de Québec

| Barreau de Québec M e Marisol Miro | Barreau de Montréal

| Barreau de Montréal M e Marcel-Oliver Nadeau | Barreau du Saguenay?Lac St-Jean

| Barreau du Saguenay?Lac St-Jean M e Roxanne Préfontaine ? Barreau Laurentides-Lanaudière

Roxanne Préfontaine ? Barreau Laurentides-Lanaudière Me Chantal Sauriol | Barreau de Montréal

« J'adresse mes sincères félicitations aux candidats nouvellement élus. Je suis confiant que leur travail au Conseil d'administration du Barreau sera inspiré et enrichissant, et je leur souhaite des échanges à la hauteur de leurs aspirations pour notre ordre professionnel », a déclaré le bâtonnier sortant, Me Paul-Matthieu Grondin, qui est en selle depuis 4 ans.

La cérémonie de la passation des pouvoirs à la prochaine bâtonnière aura lieu le 18 juin prochain, à midi, et pourra être visionnée en direct et en webdiffusion sur le site du Barreau. La première réunion du nouveau Conseil d'administration se tiendra quant à elle dans les premiers jours de juin.

« Je remercie les membres qui se sont prévalus de leur droit de vote et qui ont ainsi participé à la vie démocratique du Barreau dans une proportion de 21,50 % », ajoute le bâtonnier Grondin.

Un rapport officiel détaillé sur les résultats des élections a été produit par la société Raymond Chabot Grant Thornton.

Le Barreau du Québec est l'ordre professionnel de plus de 28 000 avocats et avocates. Ses positions sont adoptées par ses instances élues à la suite d'analyses et de recommandations de ses comités consultatifs. Afin d'assurer la protection du public, le Barreau du Québec surveille l'exercice de la profession, fait la promotion de la primauté du droit, valorise la profession et soutient ses membres dans l'exercice du droit.

