Avis aux médias - Le ministre Lametti fera une annonce de financement par rapport à la revitalisation des lois Autochtones





OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - L'honorable David Lametti, C.P., c.r., ministre de la Justice et procureur général du Canada, fera une annonce quant à un financement par rapport à l'appel à l'action no 50 de la Commission de vérité et réconciliation. Le ministre Lametti sera accompagné de l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, ainsi que des représentants du Wahkohtowin Law and Governance Lodge.

Date : lundi 17 mai 2021 Heure : 11 h (HE)

Coordonnées de participation

Les journalistes doivent utiliser la ligne téléphonique s'ils souhaitent poser des questions :

Numéro sans frais (Canada et États-Unis) :

1-866-206-0153

Numéro local : 613-954-9003

Code d'accès : 7223785#

