SentinelOne obtient le meilleur score pour le cas d'utilisation de type C d'après l'évaluation Gartner 2021 des capacités critiques pour les plateformes de protection des terminaux





SentinelOne, société de plateformes autonomes de cybersécurité, a annoncé aujourd'hui que Gartner avait donné à SentinelOne le score le plus élevé pour les cas d'utilisation de type C des clients dans son rapport 2021 intitulé « Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms »11. SentinelOne a également reçu le meilleur score pour les trois cas d'utilisation des capacités critiques dans un groupe de 19 fournisseurs évalués dans le rapport.

Selon Gartner, « les organisations de type C considèrent généralement que la technologie est une nécessité en matière de dépense ou à titre opérationnel et elles l'utilisent pour réduire les coûts. » Par ailleurs, Gartner a déclaré : « Pour EPP, ces organisations se concentrent sur la prévention, plutôt que sur la détection intégrée, les capacités en matière de réactivité, et les solutions qui complètent les services gérés. »

La reconnaissance de ce cas d'utilisation indique que SentinelOne est en mesure de proposer des solutions rentables et efficaces aux entreprises de tout type, y compris celles qui doivent prioriser l'innovation et les capacités avec les contraintes budgétaires et opérationnelles », a fait savoir Raj Rajamani, directeur produit, SentinelOne. « SentinelOne aide les organisations à s'attaquer à la pénurie des talents dans le domaine de la cybersécurité et aux limitations des ressources grâce à sa plateforme alimentée en intelligence artificielle (IA) qui automatise la cybersécurité. Tandis que le monde est aux prises avec la pandémie COVID-19, habiliter les organisations des industries impactées est l'un des nombreux avantages de notre approche axée sur la technologie ».

Les capacités critiques pour les plateformes de protection des terminaux fait partie de l'analyse menée dans le cadre du Magic Quadrant pour les plateformes de protection des terminaux 20212 et utilisent les données recueillies au cours de la période de recherche. En relation avec le rapport, nous estimons que notre facilité d'utilisation, nos capacités de prévention, nos services gérés et notre fonctionnalité EDR ont répondu de manière excellente aux besoins des clients au dans tous les cas d'utilisation: A, B, et C.

SentinelOne a également été positionnée par Gartner en tant que Leader dans le Magic Quadrant pour les plateformes de protection des terminaux 2021. La Singularity Platform de SentinelOne englobe la prévention, la détection, et la réactivité pour les terminaux, les conteneurs, les charges de travail nuagiques et les appareils de l'Internet des objets (IdO), le tout sur une seule plateforme entièrement autonome, en utilisant des modèles de comportement et d'IA statique brevetés pour fournir une protection à l'impact invisible en matière de performance. Avec SentinelOne, les organisations mettent à l'échelle leur cybersécurité en bénéficiant d'une solution alimentée par l'IA qui fournit de la transparence dans tout ce qui se passe à travers le réseau à la vitesse d'une machine et remplace avec succès l'antivirus traditionnel.

- Téléchargez gratuitement une copie des capacités critiques 2021 de Gartner pour les plateformes de protection des terminaux sur : LIEN

- Inscrivez-vous à notre prochain webinaire qui se tiendra le mercredi, 19 mai à 10 heures PDT à l'adresse : LIEN

- Téléchargez gratuitement un exemplaire du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de protection des terminaux sur : LIEN

Gartner ne fait la promotion d'aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant les meilleures évaluations ou autres désignations.

Les publications de recherche de Gartner se font l'écho des opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des faits. Gartner décline toute garantie, explicite ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à des fins particulières.

Les évaluations de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leur vécu et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

Les choix des clients de Gartner Peer Insights constituent les opinions subjectives en matière d'évaluations, de notations et de données d'utilisateurs finaux individuels appliquées à une méthodologie documentée ; ils ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés et ne constituent pas non plus un aval.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité englobant la prévention, la détection, la réactivité et la poursuite alimentées par l'IA pour les terminaux, les conteneurs, les charges de travail nuagiques et les appareils IdO, le tout sur une seule plateforme XDR autonome. Avec SentinelOne, les organisations obtiennent une transparence totale sur tout ce qui se passe sur le réseau à la vitesse de la machine ? pour contrecarrer chaque attaque, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, visitez le site www.sentinelone.com ou suivez-nous sur @SentinelOne, sur LinkedIn ou Facebook.

1 Gartner, Magic Quadrant pour les plateformes de protection des terminaux, Paul Webber, Peter Firstbrook, Rob Smith, Mark Harris Prateek Bhajanka, 5 mai 2021

2 Gartner, capacités critiques pour les plateformes de protection des terminaux, Mark Harris, Peter Firstbrook, Rob Smith, Paul Webber Prateek Bhajanka, 6 mai 2021

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 17:25 et diffusé par :