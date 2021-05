SNC-Lavalin annonce les résultats du vote pour l'élection des administrateurs





MONTRÉAL, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - SNC-Lavalin (TSX: SNC) a annoncé aujourd'hui que les candidats figurant dans la Circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 15 mars 2021 ont été élus administrateurs de Groupe SNC-Lavalin inc. Les résultats détaillés du vote pour l'élection des administrateurs, qui a été tenu lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 14 mai 2021 par webdiffusion en direct, sont présentés ci-dessous.

Selon les procurations reçues et les votes soumis, chacun des dix (10) candidats suivants proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Groupe SNC-Lavalin inc. jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, avec les résultats suivants :

Candidat Votes pour % Pour Abstentions % d'abstentions Gary C. Baughman 123 431 040 99,11% 1 111 902 0,89% Mary-Ann Bell 123 134 819 98,87% 1 408 123 1,13% Christie J.B. Clark 122 625 327 98,46% 1 917 615 1,54% Isabelle Courville 122 128 178 98,06% 2 414 764 1,94% Ian L. Edwards 123 672 879 99,30% 870 063 0,70% Steven L. Newman 122 650 862 98,48% 1 892 080 1,52% Michael B. Pedersen 123 528 468 99,19% 1 014 474 0,81% Zin Smati 123 189 567 98,91% 1 353 375 1,09% Benita M. Warmbold 122 689 736 98,51% 1 853 206 1,49% William L. Young 123 619 826 99,26% 923 116 0,74%

Les résultats de vote finaux sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des actionnaires ayant eu lieu le 14 mai 2021 seront publiés sous peu sur notre site Web (www.snclavalin.com) sous l'onglet « investisseurs » et déposés sur SEDAR (www.sedar.com) sous la dénomination sociale de Groupe SNC-Lavalin inc.

