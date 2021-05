HEXO Corp annonce le dépôt d'un prospectus préalable de base préliminaire visant des titres de créance et la réduction prévue du prospectus préalable précédemment déposé visant des titres de capitaux propres





OTTAWA, 14 mai 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX : HEXO; NYSE : HEXO) a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un nouveau prospectus préalable de base simplifié provisoire relativement à des titres de créance (le « prospectus préalable de base ») auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et d'une déclaration d'enregistrement préalable correspondante sur le formulaire F-10 (la « déclaration d'enregistrement ») auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). La Société a également annoncé une réduction prévue et correspondante du prospectus préalable de base définitif visant des titres de capitaux propres déposé le 11 mai 2021 (le « prospectus préalable de base visant des titres de capitaux propres ») auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et de la déclaration d'enregistrement préalable correspondante sur le formulaire F-10 (la « déclaration visant des titres de capitaux propres ») auprès de la SEC.



Le prospectus préalable de base et la déclaration d'enregistrement, une fois rendus définitifs et en vigueur, permettront à HEXO d'émettre pour jusqu'à 500 millions de dollars de titres de créance pouvant consister en des obligations, des débentures, des billets ou d'autres titres de dette de tout type, de toute nature et de toute description, pouvant être émis en série de temps à autre, à des prix et selon des modalités à déterminer en fonction des conditions du marché au moment du placement et de la façon indiquée dans un supplément de prospectus ci-joint, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus préalable de base et la déclaration d'enregistrement, lorsqu'ils seront rendus définitifs, resteront en vigueur. Le prospectus préalable de base et la déclaration d'enregistrement qualifieront également la distribution de toutes les actions ordinaires du capital de la Société qui peuvent être émises lors de la conversion ou du remboursement du montant principal de ces titres de créance et/ou des intérêts y afférents, comme prévu dans un supplément de prospectus d'accompagnement.

Les conditions exactes de tout placement futur de titres de créance seront établies dans un supplément de prospectus au prospectus préalable de base, lequel supplément sera déposé auprès des autorités canadiennes et américaines en valeurs mobilières pertinentes. Sauf indication contraire dans le supplément de prospectus relatif à un placement en particulier, le produit net de toute vente de valeurs mobilières peut être utilisé par HEXO à des fins générales de la Société, y compris pour le financement des opérations en cours et/ou les besoins en fonds de roulement, pour rembourser d'autres encours de dettes de temps à autre, pour les plans d'expansion aux États-Unis, pour les projets d'équipement et pour les acquisitions potentielles futures, y compris en ce qui concerne l'expansion internationale.

La direction estime que le dépôt de ce nouveau prospectus préalable de base est dans l'intérêt supérieur des actionnaires et offre une flexibilité maximale pour les options de financement afin de poursuivre les initiatives stratégiques, qui peuvent inclure des acquisitions ou des partenariats conformément à la stratégie de croissance et d'expansion de la Société précédemment déclarée. Le 17 mai 2021, la Société a déposé le prospectus préalable de base visant des titres de capitaux propres auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada et une déclaration d'enregistrement correspondante visant des titres de capitaux propres sur le formulaire F-10 auprès de la SEC le 10 mai 2021, ce qui permettra à HEXO d'émettre jusqu'à 1,2 milliard de dollars d'actions ordinaires, de bons de souscription, de reçus de souscription et de parts ou une combinaison de ces titres de la Société, de temps à autre, séparément ou ensemble, en quantités, à des prix et selon des modalités à déterminer en fonction des conditions du marché au moment du placement et de la façon indiquée dans un supplément de prospectus ci-joint, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus préalable de base visant des titres de capitaux propres et la déclaration d'enregistrement des capitaux propres resteront en vigueur. Lorsque le prospectus préalable de base et la déclaration d'enregistrement seront finalisés, la Société réduira le montant disponible pour les offres dans le cadre du prospectus préalable de base visant des capitaux propres et de la déclaration d'enregistrement pour les capitaux propres de 1,2 milliard à 700 millions de dollars, de sorte que le montant disponible pour les placements de capitaux propres et de titres de créance dans le cadre du prospectus préalable de base visant des capitaux propres et de la déclaration d'enregistrement visant des capitaux propres et du prospectus préalable de base et de la déclaration d'enregistrement, respectivement, s'élève à 1,2 milliard de dollars.

Le prospectus préalable de base et la déclaration d'enregistrement ont été déposés respectivement auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la SEC, mais ils ne sont pas encore en vigueur. Les titres ne peuvent pas être vendus et les offres d'achat ne peuvent pas être acceptées avant l'entrée en vigueur du prospectus préalable de base et de la déclaration d'enregistrement. Après l'entrée en vigueur du prospectus préalable de base et de la déclaration d'enregistrement, une copie de la déclaration d'enregistrement et une copie du prospectus préalable de base qu'elle contient peuvent être obtenues en contactant HEXO à 3000 Solandt Road, Kanata (Ontario) K2K 2X2, à l'attention du secrétaire général. De plus, des copies du prospectus préalable de base et de la déclaration d'enregistrement sont respectivement disponibles à www.sedar.com et à www.sec.gov.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres. Il n'y aura aucune vente de titres dans un territoire de compétence où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit territoire de compétence.

Si des titres font l'objet d'un placement dans le cadre du prospectus préalable de base et/ou de la déclaration d'enregistrement, les conditions se rattachant à ces titres et l'utilisation prévue du produit net résultant de ce placement seront établies au moment de toute offre et seront décrites dans un supplément de prospectus respectivement déposé auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et/ou de la SEC au moment dudit placement et seront rendus disponibles par HEXO à l'adresse ci-dessus.

À propos de HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de consommation qui crée et distribue des produits innovateurs de cannabis destinés au marché international du cannabis. La Société dessert le marché canadien du cannabis destiné pour adultes avec ses marques HEXO Cannabis, Up Cannabis, Original Stash et Bake Sale, ainsi que le médical avec HEXO Médical. Pour plus d'informations, consultez le site hexocorp.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l'un ou l'autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d'événements futurs, ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs

invest@HEXO.com

www.hexocorp.com

Relations avec les médias

(819) 317-0526

media@hexo.com

