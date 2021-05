REPLY : le Conseil d'administration approuve le rapport trimestriel arrêté au 31 mars 2021





Le Conseil d'administration de Reply S.p.A. [MTA, STAR : REY] a validé aujourd'hui les résultats financiers au 31 mars 2021

Depuis le début de l'année, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 352,4 millions d'euros, soit une hausse de 11,2% par rapport aux données corollaires de 2020.

Tous les indicateurs affichent des résultats positifs pour la période. Au premier trimestre 2021, l'EBITDA consolidé a atteint 59,6 millions d'euros, contre 47,6 millions d'euros en 2020, soit 16,9 % du chiffre d'affaires.

Pour la période de janvier à mars, l'EBIT était de 47,9 millions d'euros (38,0 millions d'euros en 2020), soit 13,6 % du chiffre d'affaires.

Le bénéfice avant impôt, de janvier à mars 2021, s'est élevé à 47,6 millions d'euros (33,9 millions d'euros en 2020), soit 13,5 % du chiffre d'affaires.

La position financière nette du groupe au 31 mars 2021 est également positive à hauteur de 227,9 millions. La position financière nette au 31 décembre 2020 était positive à raison de 158,7 millions d'euros.

"Le premier trimestre 2021 a été très positif - a déclaré Mario Rizzante, président de Reply - aussi bien en termes de croissance du chiffre d'affaires que du pourcentage de marge. Ces performances sont le fruit de notre engagement exclusif sur de nouvelles niches de spécialisation technologique et de la résilience de notre modèle de réseau. La combinaison de ces deux facteurs nous a permis de pallier rapidement au ralentissement des activités liées aux secteurs les plus touchés, tels que le transport, l'industrie et le tourisme."

"Aujourd'hui - poursuit Mario Rizzante - l'évolution de la pandémie pèse encore sur les performances économiques. Des secteurs tout entiers sont encore au point mort et la dynamique des marchés dépendra essentiellement de la concrétisation des campagnes de vaccination et des plans de déconfinement nationaux ultérieurs."

"Les prochains mois - conclut Mario Rizzante - seront déterminants pour la reprise de l'économie et Reply travaillera aux côtés de ses clients en les aidant à exploiter la technologie, non seulement pour émerger plus rapidement de la crise, mais aussi pour saisir de nouvelles opportunités commerciales induites par un monde beaucoup plus numérique, connecté et automatisé que celui que nous connaissions il y a un an."

Le responsable de l'élaboration des rapports financiers de la société, Giuseppe Veneziano, déclare, conformément à l'alinéa 2 de l'article 154-bis du Consolidated Finance Act, que les informations comptables contenues dans le présent communiqué correspondent aux registres, livres et écritures comptables de la société.

Reply

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Reply est un réseau d'entreprises hautement spécialisées qui soutient les principaux groupes industriels européens opérant dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et de l'administration publique dans la définition et le développement de modèles d'affaires compatibles avec les nouveaux paradigmes de l'IA, du Cloud computing, des médias numériques et de l'Internet des Objets. Les services de Reply comprennent : le conseil, l'intégration de systèmes et les services numériques. www.reply.com

Ce communiqué de presse est une traduction, la version italienne faisant foi.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 14 mai 2021 à 15:55 et diffusé par :