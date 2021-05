Le Grand Conseil du Traité no 3, le Canada et l'Ontario signent un protocole d'entente pour améliorer l'éducation des élèves des Premières Nations





TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 3 , ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Le Grand Conseil du Traité no 3, le Canada et l'Ontario ont mené à bien la négociation d'un protocole d'entente (PE) tripartite dans le domaine de l'éducation. Le PE encouragera la compréhension et le respect mutuels, et contribuera à préserver, à soutenir et à revitaliser la langue, la culture et l'identité des Premières Nations signataires du Traité no 3. Le PE appuiera l'exercice de la compétence des Premières Nations pour améliorer l'accès aux étudiants pour les jeunes des Premières Nations dans le nord-ouest de l'Ontario.

Aujourd'hui, lors d'une cérémonie virtuelle, Ogichidaa Francis Kavanaugh, grand chef du Grand Conseil du Traité no 3, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Stephen Lecce, ministre de l'Éducation de l'Ontario, et l'honorable Greg Rickford, ministre des Affaires autochtones de l'Ontario, ont signé le PE qui haussera la qualité de l'éducation des jeunes des Premières Nations du Traité no 3. Le PE vise à constituer un forum où les trois parties vont travailler ensemble pour aider les élèves à atteindre leur plein potentiel d'apprentissage et à réussir leurs études.

Les gouvernements fédéral et provincial ont investi respectivement 1,16 million de dollars et 300 000 $ pour appuyer le Grand Conseil du Traité no 3 dans la mise en oeuvre du PE et continueront à aider les parties à établir un processus de plan d'action conjoint qui orientera le travail et l'avancement du PE.

La cérémonie d'aujourd'hui est l'occasion de célébrer et de souligner cet important partenariat trilatéral, qui mènera à un meilleur système d'éducation pour plus de 1?300 élèves des Premières Nations résidant dans le territoire du Traité no 3. Actuellement, 17 Premières Nations en Ontario ont signé l'entente. Le PE est un instrument souple auquel pourront adhérer ultérieurement d'autres Premières Nations du Traité no 3 si elles le souhaitent.

Citations

«?Cette entente tripartite qui vise à travailler ensemble à promouvoir l'éducation dans le territoire du Traité no 3 représente un grand pas vers un avenir meilleur pour la Nation Anishinaabe. Il est essentiel que nos éducateurs et nos gardiens du savoir disposent des outils nécessaires pour créer de meilleurs systèmes d'éducation afin de revitaliser notre langue et notre culture et de permettre à nos élèves de s'épanouir.?»

Ogichidaa Francis Kavanaugh

Grand chef du Grand Conseil du Traité no 3

«?L'événement d'aujourd'hui souligne une entente permettant aux Premières Nations du Grand Conseil du Traité no 3 d'exercer leur compétence en matière d'éducation, et marque un pas décisif vers la réconciliation. Ce protocole d'entente témoigne de la volonté du Canada d'établir une relation de nation à nation renouvelée avec les Premières Nations.?»

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

«?Chaque élève mérite la chance d'atteindre son plein potentiel. Aujourd'hui, nous célébrons un travail de collaboration, qui assurera un accès équitable à l'éducation aux élèves des Premières Nations. Cette réalisation s'inscrit dans les efforts déployés par notre gouvernement pour offrir aux élèves de tout l'Ontario des possibilités d'apprentissage nouvelles et modernes, qui les mettront sur la voie de la réussite, aujourd'hui et pour les années à venir.?»

L'honorable Stephen Lecce

Ministre de l'Éducation de l'Ontario

«?Ce protocole d'entente illustre la volonté de notre gouvernement de former des partenariats de collaboration avec les Premières Nations, l'Ontario et le Canada. Ces investissements aideront les élèves du territoire du Grand Conseil du Traité no 3, dans le nord-ouest de l'Ontario, à développer leurs aptitudes pour les études ainsi que leurs talents, grâce à un enseignement et à des ressources culturellement adaptés, qui honorent les traditions et les valeurs des Premières Nations.?»

L'honorable Greg Rickford

Ministre des Affaires autochtones de l'Ontario

Faits en bref

3 s'étend sur environ 143?000 kilomètres carrés, de l'ouest de au nord de , et le long de la frontière internationale jusqu'à la province du . Sa population totale est d'environ 25?000 habitants, laquelle est répartie dans 28 communautés. Le PE a été signé par 17 Premières Nations du Traité n o 3, ce qui représente environ 1?300 élèves du nord-ouest de l' Ontario .

3, ce qui représente environ 1?300 élèves du nord-ouest de l' . Le budget de 2021 propose d'investir 726 millions de dollars sur cinq ans pour appuyer le travail avec les partenaires des Premières Nations afin d'adapter le financement de l'éducation primaire et secondaire pour répondre aux besoins locaux des Premières Nations.

Avec ce PE, les parties s'engagent à améliorer les résultats scolaires en misant sur l'apprentissage des jeunes enfants, les ressources pédagogiques culturellement adaptées, le perfectionnement professionnel, l'établissement de relations et la transition entre les écoles dirigées par les Premières Nations et les établissements relevant de la Province.

