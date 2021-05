L'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021 de Morneau Shepell a eu lieu le 14 mai 2021





Morneau Shepell inc. (ci-après « la société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a tenu son assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires virtuellement, le vendredi 14 mai 2021. Jill Denham, présidente du conseil, et Stephen Liptrap, président et chef de la direction, ont passé en revue la croissance et les progrès accomplis par la société en 2020. Ils ont également donné un aperçu de ce qui attend la société en 2021, alors qu'elle s'investit dans un monde de plus en plus tourné vers le numérique, tout en cherchant constamment à innover afin de proposer des solutions de mieux-être global axées sur la technologie.

S'adressant aux membres du conseil et aux actionnaires, Stephen Liptrap a parlé des réussites et des étapes franchies par l'entreprise en 2020, ainsi que de sa stratégie pour les mois et les années à venir.

« Étant donné que nous avons dû composer avec la réalité de la pandémie, nous sommes fiers d'avoir réussi en 2020 à maintenir une croissance soutenue grâce à nos stratégies centrées sur les clients, annonce M. Liptrap. Notre raison d'être, c'est-à-dire veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises, particulièrement durant une période d'incertitude, n'a jamais revêtu autant d'importance. En regardant vers l'avenir, nous restons déterminés à atteindre une nouvelle fois les niveaux records de satisfaction de la clientèle et d'engagement des employés que nous avons connus durant la dernière année. »

Au cours des premiers mois de 2021, Morneau Shepell a continué de publier les rapports de l'Indice de santé mentaleMC en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis; a donné un million de séances de TCCi aux Canadiens, tout en soulignant le premier anniversaire de la prestation de son programme, spécialement conçu pour la pandémie, et de ses partenariats avec les gouvernements provinciaux de l'Ontario et du Manitoba.

Les actionnaires ont procédé à l'élection du conseil d'administration, et ont approuvé toutes les résolutions.

Chacun des neuf candidats proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Morneau Shepell.

Candidat Nombre de votes en faveur du candidat Pourcentage de votes en faveur du candidat Nombre d'abstentions Pourcentage d'abstentions Luc Bachand 50 853 798 99,79 106 210 0,21 Robert Courteau 50 855 898 99,80 104 110 0,20 Jill Denham 48 655 545 95,48 2 304 463 4,52 Ron Lalonde 50 922 727 99,93 37 281 0,07 Brad Levy 50 918 913 99,92 41 095 0,08 Stephen Liptrap 50 910 479 99,90 49 529 0,10 Chitra Nayak 50 923 773 99,93 36 235 0,07 Kevin Pennington 50 918 908 99,92 41 100 0,08 Dale Ponder 50 912 131 99,91 47 877 0,09

Morneau Shepell a également annoncé que : 1) le renouvellement du mandat de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeur de la société; 2) la résolution consultative concernant l'approche de la rémunération des cadres; et 3) le changement de nom de Morneau Shepell inc. à LifeWorks Inc. ont tous été approuvés par un vote affirmatif de 99,72 %, 92,82 % et 99,87 %, respectivement.

Le symbole boursier MSI de la société sera également remplacé par LWRK, qui fera l'objet d'une annonce au cours des prochains jours.

« Notre nouvelle identité correspond directement aux défis que nous continuons à relever, alors qu'un plus grand nombre d'organisations et d'employés cherchent à retrouver un sens à leur vie et à leur travail, explique Stephen Liptrap. Notre stratégie de croissance et de marque reflète l'incidence positive de nos services et nos technologies de pointe dans la vie des gens du monde entier, et nous sommes enthousiastes à l'idée de poursuivre notre aventure sous le nom de Solutions Mieux-être LifeWorks pour consolider notre positionnement mondial unique en tant que chef de file dans le domaine du mieux-être global. »

Les documents sur cette assemblée sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com et sur le site Web de SEDAR à sedar.com.

L'enregistrement de la webémission de l'assemblée est également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com ou lifeworks.com dès le lundi 17 mai.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite, et les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans plus de 160 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

