Avis aux médias - Conférence de presse concernant des projets pour le soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air





QUÉBEC, le 14 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse virtuelle au cours de laquelle la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, fera l'annonce des projets retenus dans le cadre du troisième appel de projets du Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique d'activités de plein air (PSSPA).

Pour l'occasion, elle sera accompagnée de la ministre du Tourisme et ministre responsable des régions du Bas-Saint-Laurent et de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, de la ministre des Relations internationales et députée de Bertrand, Mme Nadine Girault, et du maire d'Entrelacs, M. Sylvain Breton.

Consignes pour participer à l'événement

Considérant le contexte actuel de la pandémie de COVID-19 et les consignes sanitaires en vigueur, l'événement médiatique se déroulera à distance, sur la plateforme ZOOM.

Si vous êtes un représentant d'un média et que vous souhaitez participer à l'événement virtuel, vous devez vous inscrire au préalable, avant le lundi 17 mai à 10 h, en écrivant à relationsmedias@education.gouv.qc.ca. Toutes les informations requises pour vous connecter à la conférence de presse virtuelle vous seront envoyées par la suite.

DATE : Le lundi 17 mai 2021



HEURE : 13 h

Connexion des participants dès 12 h 30



LIEU : Plateforme Web ZOOM

