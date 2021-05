Pont Pierre-Laporte - Travaux d'entretien à venir

Le ministère des Transports informe les usagers de la route que des travaux d'entretien seront effectués sur le pont Pierre-Laporte ce soir et cette nuit. Entraves et gestion de la circulation, ce vendredi 14 mai : Direction nord entièrement fermée...

Le ministère des Transports annonce la mise en place, du 17 mai au 4 juin, de fermetures partielles et complètes de nuit de l'autoroute 15 en direction sud et de ses bretelles d'accès entre le boulevard de la Seigneurie Ouest, à Blainville, et le...

L'association canadienne de propriétaires et pilotes d'aéronefs (COPA) - la plus grande association d'aviation au Canada - introduit de nouvelles options d'adhésion pour inclure la communauté croissante des drones. Les drones changent...