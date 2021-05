Infrastructure Canada et Fondations communautaires du Canada annoncent des projets dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé et lancent une deuxième ronde de financement





OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19 et les Canadiens sont impatients de fréquenter à nouveau les espaces communautaires. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays adaptent leurs espaces et leurs services.

Aujourd'hui, la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, s'est jointe à son secrétaire parlementaire, Andy Fillmore, à la vice-présidente de Fondations communautaires du Canada, Melanie Thomas, et à la présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada, Mary W. Rowe, pour annoncer des projets découlant de la première ronde de financement et lancer la deuxième ronde dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Étaient également présents pour l'occasion le député de Pontiac, Will Amos, le directeur général de la Société pour la nature et les parcs du Canada pour la section Vallée de l'Outaouais, John McDonnell, et le représentant des jeunes et des étudiants et membre fondateur de Hope Blooms, Kolade Kolawole-Boboye.

Les deux projets annoncés aujourd'hui comptent parmi plus de 250 projets qui recevront du financement pour la première ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Un financement fédéral de près de 24 000 $ appuiera le projet de la Société pour la nature et les parcs du Canada, qui consiste à construire un sentier de 30 km reliant Grande Chute sur la rivière Dumoine River à la rivière des Outaouais pour créer une infrastructure communautaire durable et un lieu pour faire de la randonnée. Le projet de Hope Blooms vise quant à lui à créer un terrain de jeux et une place accessible aux fauteuils roulants au parc Murray Warrington, pour permettre aux jeunes, aux familles et aux aînés d'en profiter. Un financement fédéral de 40 000 $ appuiera ce projet dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19.

La deuxième ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé commence aujourd'hui. Les demandeurs peuvent soumettre une demande de financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles. L'enveloppe totale contient 31 millions de dollars en fonds du gouvernement fédéral. Les administrations locales et divers organismes communautaires peuvent présenter une demande, notamment les organismes de bienfaisance, les communautés autochtones et les organismes enregistrés à but non lucratif. Les organismes intéressés sont invités à consulter le site initiativecommunautesensante.ca pour en savoir plus au sujet du programme, des critères d'admissibilité et de la façon de présenter une demande. Ils peuvent également s'inscrire pour participer à des séances d'information sur le programme.

La période de présentation des demandes pour la deuxième ronde de financement se terminera le 25 juin 2021, à 17 h (heure normale du Pacifique).

« Les collectivités locales sont aux premières lignes de la pandémie et elles sont les mieux placées pour comprendre leurs besoins. Je suis heureuse d'annoncer que le gouvernement fédéral financera des projets communautaires dans tout le pays, comme le projet de la Société pour la nature et les parcs du Canada, qui vise à aménager un sentier de 30 km reliant Grande Chute à la rivière des Outaouais, que les résidents pourront emprunter et apprécier. Aujourd'hui, nous lançons un deuxième appel de demandes de financement et nous invitons les organismes à soumettre des projets communautaires novateurs qui contribueront à l'adaptation pendant la pandémie de COVID-19 et à l'avenir - par exemple pour des installations artistiques en plein air ou des marchés agricoles ponctuels. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des projets locaux dans tout le pays qui permettent de créer des emplois et de bâtir des collectivités plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nombre impressionnant de demandes reçues lors de la première ronde montre à quel point les collectivités locales sont enthousiastes à l'idée de ramener la joie dans nos rues de manière sûre et créative. Des projets comme celui du terrain de jeu du parc Hope Blooms Murray Warrington, ici à Halifax. Puisque le deuxième appel de demandes de financement est maintenant ouvert, j'encourage les dirigeants des municipalités, des administrations locales, des organismes communautaires, des collectivités autochtones et du secteur à but non lucratif à soumettre des projets novateurs qui permettent d'assurer la sécurité des résidents et de créer des collectivités prospères, dynamiques et résilientes aux pandémies. »

Andy Fillmore, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et député d'Halifax

« Je suis heureux que le gouvernement du Canada, grâce à l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé, soit partenaire dans l'aménagement de ce sentier reliant Grande Chute sur la rivière Dumoine à la rivière des Outaouais. La pandémie de la COVID-19 a illustré à quel point les gens apprécient la nature et le besoin d'espaces publics qui fournissent des connexions à notre monde naturel. Cette infrastructure communautaire profitera aux générations présentes et futures, tout en ajoutant une attraction touristique supplémentaire dans le Pontiac et l'ouest du Québec. »

Will Amos, député de Pontiac

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie les organismes communautaires de partout au pays pour que les gens se rassemblent dans leur collectivité, que ce soit en personne ou de façon numérique, et en respectant les mesures de santé publique. Ces projets montrent à quel point les collectivités sont créatives et ingénieuses en créant des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens d'établir des liens entre eux et d'avoir accès à des espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé nous permet de mieux comprendre la vraie raison d'être et le potentiel de l'infrastructure, c'est-à-dire trouver des moyens mieux adaptés et plus équitables pour permettre aux gens d'établir des liens, de résoudre des problèmes et de créer des espaces communautaires pour tous. Je tiens à féliciter tous ceux qui ont obtenu du financement au cours de la première ronde! L'accueil incroyable qu'a reçu le programme d'un bout à l'autre du pays montre à quel point les Canadiens sont prêts à créer des partenariats et à travailler ensemble au profit des collectivités. La deuxième ronde offre une autre occasion pour les organismes de soumettre des projets qui aideront les collectivités à sortir de la pandémie en étant plus résilientes, plus accessibles et plus dynamiques. »

Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité, et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en oeuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en oeuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada .

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - portail des demandes : initiativecommunautesensante.ca

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada annonce une aide directe pour les idées brillantes visant à rendre les collectivités plus sécuritaires et à améliorer leur résilience à la pandémie : https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2020/08/direct-help-for-bright-ideas-to-make-safer-pandemic-resilient-communities.html

La ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada annonce un appel ouvert pour solliciter les propositions dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2020/09/open-call-for-applications-for-the-canada-healthy-communities-initiative.html

La ministre McKenna et Fondations communautaires du Canada lancent une série de demandes pour des projets de résilience à la COVID-19 dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé : https://www.canada.ca/en/office-infrastructure/news/2021/02/minister-mckenna-and-community-foundations-of-canada-launch-intake-for-covid-19-resilient-projects-under-the-canada-healthy-communities-initiative.html

