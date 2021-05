MXZN se joint au Consortium médiatique paralympique canadien pour Tokyo 2020





- MXZN fournira une technologie vidéo novatrice pour les Jeux paralympiques

- Des stations permettront aux athlètes canadiens de partager leur histoire avec les médias à distance

OTTAWA, ON, le 14 mai 2021 /CNW/ - Le Comité paralympique canadien (CPC) a annoncé aujourd'hui qu'il avait le plaisir d'accueillir MXZN, une entreprise canadienne axée sur la fourniture de services de contenus vidéo de haute qualité, au sein du Consortium médiatique paralympique canadien en tant que partenaire officiel.

Dirigé par le CPC, le Consortium médiatique paralympique canadien est le diffuseur officiel des Jeux paralympiques au Canada. MXZN rejoint une famille de partenaires qui compte également les diffuseurs CBC, Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter et Facebook. Ensemble, ils assurent la couverture médiatique des Paralympiens du pays pour les Canadiens, d'un océan à l'autre.

«?Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 ne ressembleront à aucune autre édition des Jeux de l'histoire?», déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marketing du Comité paralympique canadien. «?Nous avons dû faire des efforts d'adaptation considérables afin de garantir la santé et la sécurité des athlètes aux Jeux tout en continuant à travailler pour offrir une couverture de classe mondiale et braquer les projecteurs sur l'équipe. Même si nous ne pourrons compter sur une présence médiatique importante à Tokyo, MXZN nous permettra d'avoir des nouvelles directement des remarquables Paralympiens canadiens et de partager leurs performances et leur histoire avec le public, d'un bout à l'autre du pays, au moyen de canaux divers.?»

Avec un accès limité aux athlètes et une présence médiatique beaucoup moins imposante qu'à l'habitude à Tokyo, des stations de MXZN seront placées dans plusieurs sites et serviront de carrefours de capture de contenu numérique. Cette technologie conviviale est munie des éléments suivants : écran tactile interactif, caméra de qualité supérieure, microphone externe, éclairage et hauteur ajustables. Les athlètes pourront parler directement à la caméra après leur compétition. Il sera possible de partager facilement la vidéo qui en résultera sur différentes plateformes de médias sociaux et avec un grand nombre d'organes médiatiques et de diffusion partout au pays.

«?Donner une voix aux athlètes, c'est le but premier de nos stations?», affirme Keith Wells, chef de la direction de MXZN. «?Si les reporters ou les caméras ne sont pas sur place, il est toujours possible de livrer des commentaires en direct ou des enregistrements vidéo aux médias n'importe où dans le monde.?»

C'est aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres que l'idée de la création de MXZN est venue à Wells, lorsqu'il a vu des athlètes traverser une zone mixte vide.

Les Jeux paralympiques de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Nous annoncerons bientôt plus de détails sur la diffusion canadienne.

